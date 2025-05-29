Вийшов realme Neo7 Turbo: 2,4 млн балів в AnTuTu за ціною бюджетника

У Китаї відбулася презентація нового смартфона realme Neo7 Turbo. Модель виділяється топовою начинням з дуже потужним процесором і орієнтована на любителів мобільних ігор, яким також важливі автономність і надійність.

Neo7 Turbo отримав великий 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц і надтонкою рамкою товщиною всього 1,3 мм. Панель підтримує ШІМ-затемнення з частотою до 4608 Гц і досягає пікової яскравості до 6500 ніт.

В основі смартфона лежить новітній чіпсет MediaTek Dimensity 9400e, який набирає в AnTuTu більше 2,4 млн балів. Апарат також отримав до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і сховище до 1 ТБ формату UFS 4.0. За стабільну роботу в іграх відповідає фірмовий движок GT performance engine 2.0 і двошарове охолодження з випарною камерою на 7700 мм².

За автономність відповідає акумулятор ємністю 7200 мАг, якого вистачає до двох днів активної роботи. Швидка зарядка потужністю 100 Вт заповнює 50% заряду всього за 19 хвилин. Є також технологія обхідної зарядки, що дозволяє грати без перегріву і шкоди для батареї: живлення подається прямо на материнську плату.

Камери включають основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією, ширококутну камеру на 8 Мп і фронтальну на 16 Мп. Підтримується зйомка в 4K при 60 fps. Також смартфон захищений від води і пилу за стандартом IP69.

Апарат вже доступний для попереднього замовлення в Китаї, а продажі почнуться 31 травня. Ціна стартує з позначки в 1999 юанів (близько $277) за версію 12 + 256 ГБ і досягає 2699 юанів (приблизно $374) за топову конфігурацію з 16 + 512 ГБ пам’яті.