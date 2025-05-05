Маск хоче замінити держслужбовців на ШІ

Мільярдер Ілон Маск запропонував використовувати штучний інтелект для виконання частини функцій держслужбовців. З такою ініціативою він виступив як куратор відомства з оптимізації держуправління.

«Штучний інтелект повинен взяти на себе функції, які зараз виконують деякі державні службовці», — передає його слова Bloomberg. Маск підкреслив, що це підвищить ефективність роботи уряду США, який він назвав нераціональним.

Компанія Ілона Маска Neuralink в найближчий рік також буде випробовувати чіп Blindsight для відновлення зору у сліпих. Пристрій буде безпосередньо взаємодіяти із зоровою корою мозку.