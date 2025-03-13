Ці 5 гаджетів віджили своє: колись ви ними активно користувалися

Якби людина, яка заснула летаргічним сном років 30 тому, прокинулася б зараз, то вона була б дуже здивована, як усе змінилося. Так, технології не стоять на місці, а деякі пристрої взагалі мають короткий термін життя.

Обговоримо 5 пристроїв, які ми точно втратили назавжди – вони не повернуться до масового виробництва. Так, з деякими можуть бути “відхилення від норми”, наприклад зараз популярні вінілові диски, а 20 років тому це було просто неможливо.

Плазмові телевізори

Можна назвати плазму епохою переходу між ЕПТ-моніторами та тонкими екранами. Технологія плазмового телевізора дуже відрізнялася від класичного кінескопа. Такі телевізори свого часу були не у всіх — вони були дорогі, але й показували ідеальну картинку для тих років. Наявність вдома такого телевізора свідчила про достаток власника.

Плазмовий телевізор створює зображення за допомогою мільйонів крихітних комірок, заповнених інертним газом. Коли на комірку подається електрична напруга, газ перетворюється на плазму і починає випромінювати ультрафіолетове світло. Це світло впливає на фосфорне покриття всередині комірки, змушуючи її світитися червоним, зеленим або синім кольором. Комбінуючи світло комірок різних кольорів, телевізор формує пікселі, у тому числі складається картинка. Плазмові панелі відрізнялися глибокими чорними тонами та насиченими кольорами.

Був у них, звісно, ​​і жирний мінус — згодом екран «вигорав», особливо від статичної картинки. У багатьох на місці логотипу телеканалу була розмитість. Виробники, звичайно, боролися з цією проблемою та постійно покращували технологію, але плазмові телевізори зникли.

Занадто дорого їх виробляти, вони споживають багато енергії, мають великі габарити та масу. Але плазмові ТВ швидко були витіснені РК-телевізорами, а сучасний LED-екран вже набагато краще за якістю, ніж та сама плазма.

Такі пристрої більше випускатися точно не будуть – в цьому немає сенсу. Тому багато людей бережуть свої плазмові панелі вже багато років – ті, хто звик до такого зображення. Ну і в маленькій кімнаті можна жити без опалення: плазма впорається із цим завданням на ура.

Флоппі-дисководи

Насправді, гнучкі диски – це дуже добрий накопичувач інформації для перенесення невеликих файлів. Зручно було віддати дискету з документами та піти. А ось, наприклад, флешка вже дорогий накопичувач, і шкода буде просто так заради пари файлів віддати флешку без повернення. Так, можна ще записати компакт-диск, але це вже лишня морока.

Але об’єм дискети був лише 1,44 Мб, і він був зручний у той час, коли файл з документами «важив» кілобайти. Зараз документ із кількох сторінок може займати десятки мегабайт.

З розвитком технологій інтернету багато накопичувачів втратили актуальність. Чесно, я і не пам’ятаю, коли користувався флешкою ​​для перенесення файлів. Нещодавно зламався принтер, а мені треба було роздрукувати. Пішов у друкарню і просто скинув документ зі свого WhatsApp на номер друкарні.

Гнучкі диски 100% пішли у минуле і більше ніколи не повернуться. Так, зараз FDD-дисководи залишилися у продажу для тих, хто ще не встиг зберегти важливу інформацію з дискет.

Касетні та котушкові магнітофони

Магнітна стрічка насправді нікуди не пішла. Стрічкові накопичувачі досі використовуються – на них недорого зберігати більші обсяги даних. Але це спеціальні пристрої, які не зрівняються із класичними магнітофонами.

Але класичні аналогові магнітофони більше не повернуться. Занадто примхливий цей формат. Стрічка розтягується, вона не є досконалою. Так, як було написано вище, стрічковий накопичувач хороший для зберігання, але не для використання. Та й кому потрібні касетні магнітофони, якщо вже все є в цифрі і, за бажання, можна знайти в дуже високій якості?

Отже, класичні магнітофони вже давно в далекому минулому. Хоч і вони є у продажу, але в маси вже ніколи не підуть. А колекціонери, меломани та аудіофіли завжди знайдуть своє улюблене джерело звуку. Багатьом, наприклад, подобається звук з аудіокасети, що тягнеться.

До цього пункту можна віднести і відеомагнітофони — їхня епоха давно пішла, залишилася лише ностальгія…

Плівкові фотоапарати

Свого часу заняття фотографією було цілою магією. Ну, це для тих, хто самостійно проявляв плівку та друкував фотокартки. Потім з’явилися салони KODAK, і всі почали ходити туди. Втім, американська плівка та обладнання мали високу якість, і фото виходили чудовими.

Нині, звісно, ​​залишилися ще фотосалони. Продаються фотоапарати. За бажання можна придбати повний набір для створення фотокарток вдома. Є навіть такий стиль – «плівкова фотографія» – любителі займаються таким фото.

Але до масового виробництва плівкова фототехніка не повернеться — формат не буде популярним. Зараз навіть бюджетний смартфон робить пристойні зображення, а із плівкою багато нюансів. Це в минулі часи, коли люди мали багато вільного часу, вони могли собі дозволити таку розкіш. Зараз інформаційне поле дуже широке, і лише одиниці займаються плівковою фотографією.

ЕПТ-монітори та телевізори

З кінескопною епохою можна попрощатися – вони точно ніколи не повернуться. У цьому немає жодного сенсу – зараз популярні світлодіодні екрани, і від них нікуди не втекти. Тільки уявіть – піксель може отримувати з кількох мікроскопічних світлодіодів. Такі матриці не так шкодять очам, забезпечують високу контрастність, кути огляду та перенесення кольорів. А кінескоп? Споживає тонну енергії, нагрівається і потребує високовольтної схеми, яка часто виходить із ладу.

Так, є любителі пограти в Dendy на кінескопному телевізорі або подивитися фільм із VHS-касети. Так скажемо, поринути у ностальгічні почуття та спогади. І не більше.