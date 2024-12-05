Samsung випустить Galaxy Fold із трьома дисплеями на початку 2026 року

Поки Samsung готується до випуску складних смартфонів Galaxy Fold7 і Flip7 зі збільшеними дисплеями в 2025 році, галузеві експерти повідомляють про плани щодо релізу «трикладушки» в стилі HUAWEI Mate XT.

За словами глави аналітичної фірми DSCC Росса Янга, ми побачимо смартфон Galaxy з трьома дисплеями і двома шарнірами на початку 2026 року. Експерт із ланцюжка поставок дисплеїв поділився своєю інсайдерською інформацією у відповідь на вчорашній звіт, у якому йшлося про те, що Samsung не планує випуск «трикладушки» у 2025 році.

Смартфон із потрійним розворотом – це абсолютно новий тип пристроїв. Huawei – єдина компанія, яка поки що зуміла випустити такий продукт на ринок.

Ймовірно, Samsung хоче запустити новий продукт на початку 2026 року як відповідь на вихід першого складного iPhone того ж року.