На Марсі знайшли дивні зелені плями

Плями, приховані в марсіанських породах, були знайдені ровером Perseverance. Ровер зміг виявити плями за допомогою камери Sherloc Watson. На ділянці, яку вчені назвали гребенем Малгоса, він зняв чорні, білі та зеленуваті плями. Можливо, у минулому ці плями взаємодіяли з рідкою водою.

Щоб зробити знімки зсередини скелі, Perseverance зробив подряпину на кам’яній скелі Воллеса Батта діаметром п’ять сантиметрів. У лівому верхньому кутку отриманого знімка можна помітити зелену пляму діаметром близько двох міліметрів.

За словами дослідників, плями такого кольору можуть з’являтися після того, як рідка вода просочиться через осадові породи. У підсумку відбувається хімічна реакція і залізо переходить з окисленого стану у відновлений. У результаті порода набуває зеленуватого відтінку.

Зараз учені намагаються з’ясувати, який саме тип реакції призвів до появи плям, знайдених Perseverance.