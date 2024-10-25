iPhone 17 Pro Max отримає маленький Dynamic Island

Майбутній флагманський смартфон Apple наступного року, iPhone 17 Pro Max, може отримати зменшений виріз Dynamic Island – інформацією поділився Джефф Пу, досить авторитетний галузевий інсайдер. Про це пише MacRumors.

Пу каже, що в 17 Pro Max компанія зможе застосувати якусь «металінзу» (metalens) в системі розпізнавання облич Face ID, що в результаті виллється в «значно звужений» Dynamic Island. Пу додає, що у звичайному iPhone 17 Pro або інших смартфонах виробника наступного року такої фішки чекати не варто – її, ймовірно, прибережуть саме для «Про Макса».

У замітці уточнюється: металінза – це тонка і плоска лінза з нанесеними на неї мікроскопічними візерунками, які дають змогу точніше фокусувати світло. Інших технічних подробиць рішення поки немає.

Нагадаємо: Dynamic Island вперше з’явився в iPhone 14 Pro у 2022 році, пізніше перекочувавши на iPhone 15/16. «Айфони» 17-ї серії компанія, найімовірніше, представить у вересні 2025 року. Перші ще не перевірені дані стверджують, що від Plus-моделі відмовляться на догоду смартфону з дуже тонким корпусом і одинарною камерою (в мережі його неофіційно називають iPhone 17 Air).