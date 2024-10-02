Samsung Galaxy S26 може так і не вийти

Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe поділився своїм прогнозом щодо майбутнього флагманської серії Samsung Galaxy S.

Джерело нагадало, що Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra вийдуть у січні, як зазвичай. Але у 2026 році корейська компанія може внести серйозні зміни у свою лінійку, відмовившись від Galaxy S26. Йдеться про найкомпактніший пристрій серії.

Samsung вже зробила щось подібне зі своєю флагманською лінійкою планшетів. Цього року вийшли тільки Galaxy Tab S10+ і Galaxy Tab S10 Ultra, а «мініатюрна» модель пропала.

До 26-ї серії увійдуть тільки Galaxy S26+ і Galaxy S26 Ultra. Вони вийдуть у січні 2026 року. Імовірно, компанія піде на цей крок через те, що базова модель більше не буде конкурентоспроможною на ринку.