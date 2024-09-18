Жителям некоторых областей Украины будут выплачивать по 2 тыс. грн в месяц: кто имеет право и где зарегистрироваться

Украинские семьи, пострадавшие от войны, могут претендовать на выплаты от французской гуманитарной организации Acted Ukraine. Сумма помощи составляет 2220 грн на одного члена семьи и назначается сроком на 3 месяца. Но чтобы получить эти деньги необходимо удовлетворять определенным условиям.

Кто может претендовать на выплаты?

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте Acted Ukraine, шанс на получение помощи имеют жители Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Львовской областей. Кроме того, они должны принадлежать по крайней мере к одной из социально незащищенных категорий населения, а именно:

одинокие мать или отец;

многодетные семьи и семьи с новорожденными детьми (до 1 года);

семьи, в которых есть малоподвижные лица или лица с инвалидностью, нуждающиеся в постоянном уходе;

семьи с беременными или кормящими женщинами;

лица пожилого возраста (60 лет и старше);

семьи, жилье которых получило значительные повреждения или было разрушено в результате военных действий.

Среди таких лиц Acted Ukraine выберет тех, кто из-за войны оказался в особо тяжелом положении. Именно этим гражданам будут назначены выплаты от французской гуманитарной организации. Каждый из них в течение трех месяцев получит 6660 грн.

Как зарегистрироваться на получение помощи?

Чтобы заявить свое право на получение многоцелевой денежной помощи необходимо пройти процедуру регистрации. Сделать это можно позвонив в колл-центр организации Acted Ukraine по следующим номерам:

+380 (63) 453 5710;

+380 (67) 131 1002;

+380 (95) 285 2984.

Колл-центр работает с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Однако следует учитывать, что из-за большого количества желающих получить выплаты операторы не всегда успевают отвечать на звонки. Поэтому если вы не дозвонились с первого раза, не нужно сдаваться. Тем более, что времени для регистрации вполне достаточно – она продлится до 30 сентября. А для жителей Железнодорожного района Львова, пострадавших от обстрелов, регистрацию продлят до 9 октября.