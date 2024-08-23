Чем МакБук Про отличается от Эйр: 5 заметных нюансов

Границы между MacBook Pro и Air потихоньку стираются. Бескомпромиссные «Прошки» становятся тоньше и легче. Эйр стремительно растут в техническом плане. И все же, остаются узнаваемые черты, которые позволяют безошибочно определить, к какой серии принадлежит та или иная конфигурация.

Диагональ

Размерная линейка не слишком широкая, но выбрать есть из чего. В обоих случаях — по два варианта:

«Младший» MacBook Air ближе к некогда популярным нетбукам — всего 13,6 дюйма.

«Старший» — многозадачный ультрабук с безрамочным дисплеем на 15,3 дюйма.

Актуальный ноутбук Макбук Про — 14 или 16-дюймовый. Ранее в серии также присутствовала сборка 13”.

Отличаются размерами диагоналей, частотой обновления и интенсивностью подсвечивания. Ценятся Про-версии с адаптивной Герцовкой (до 120 Гц при воспроизведении динамичного контента) и яркостью до 1600 нит.

Процессоры

Все портативные компьютеры Apple работают на фирменных многоядерных процессорах с высокой энергоэффективностью и мощной графикой.

MacBook Air используют базовые чипы серии M (Apple M2, M3). Для них характерны устойчивость к перегреву, стабильность, оптимизированность. MacBook Pro также могут использовать модификации Pro и Max, с улучшенным техпроцессом. Их особенность — рекордная производительность в ресурсоемких задачах.

Оперативная память

«Эйры» используют от 8 до 24 Гигабайт оперативки. Среди трех предложенных вариантов можно подобрать оптимальный под индивидуальные потребности:

8 Гигабайт хватает для офисных задач и повседневного домашнего использования без «перегруза»;

16 Гб — хороший объем для творчества и профессионального программного обеспечения;

24 Гб — запас под высокие нагрузки.

Ноуты Мак Про в памяти с произвольным доступом не стеснены. Самые новые модели на сверхпродуктивных процессорах стартуют от 18 Гигабайт. Максимальная оперативка — 128 Гигабайт. Ее достаточно для любых пользовательских экспериментов.

Хранилище

У MacBook Air SSD — от 256 Гигабайт до 2 Терабайт. С увеличением емкости расширяются возможности хранения. Цена тоже растет.

MacBook Pro в последние годы не выпускается с накопителем меньше 512 Гигабайт. Самая ходовая конфигурация — на 1 Терабайт. Для требовательных профи — три альтернативных решения: на 2, 4 и 8 Терабайта. В любом случае можно пользоваться облачными хранилищами и внешними «винчестерами».

Расцветки

В серии Эйр традиционно больше оттенков. Можно выбрать в магазине https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/macbook-air-13/ MacBook Air 13 или 15 в одной из четырех расцветок:

Midnight — вариация на тему черного. Starlight — приятный немаркий перламутр. Space Gray — элегантный и практичный темно-серый. Silver — чистый минимализм.

У Pro сдержанная цветовая палитра, которая включает космический черный, серый и серебряный.

Проще всего различать МакБуки по стоимости. Pro всегда дороже, Air доступнее.