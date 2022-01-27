Комфортный отдых в VIP-кинотеатре RE’LUX

Просмотр интересного фильма в комфортной обстановке – лучший способ провести досуг в компании любимого человека или друга. Если вы планируете так отдохнуть, побывайте в VIP кинотеатре RE’LUX. После его посещения обязательно захочется вернуться еще.





Особенности VIP-кинотеатра

RE’LUX – это киноресторан. Он предлагает особые условия для гостей, обеспечивающие максимальный комфорт. Здесь преобладает домашняя атмосфера. Можно укрыться пледом, заказать вкусные блюда и наслаждаться просмотром фильма. Для заказа еды и напитков используются специальные встроенные планшеты.

Какое меню предлагает киноресторан

В киноресторане можно не только перекусить, но и полноценно поесть. Меню состоит из таких блюд:

азиатский стейк;

фалафель;

хумус;

лососевый риет;

антибургер и другое.

Все позиции из меню имеют важную особенность – их можно есть руками.

Повара заведения готовят очень вкусно. Работает собственная кухня. Не используются полуфабрикаты – исключительно свежие компоненты, которые профессиональные повара превращают в изысканные блюда.

Необычное романтическое свидание или организация особого события

Один из способов устроить необычное свидание со второй половиной – отправиться на совместный просмотр фильма в RE’LUX. Уединение и изысканные угощения создадут необходимую атмосферу. Фильм можно выбрать на свой вкус, например, посмотрите Фантастические твари 3.

Кроем свидания, киноресторан можно арендовать для организации различных мероприятий. Но бронировать его рекомендуется за несколько недель до нужной даты, чтобы персонал имел возможность подготовиться согласно требованиям клиента.

Можно заказывать блюда из меню заведения или приносить еду с собой. В этом случае оплачивается только обслуживание. Вниманию посетителей доступна фирменная коктейльная карта. Присутствующие в ней напитки – отличная компания для кинопросмотра.

Простая и удобная покупка билетов

Приобрести билет на ближайший киносеанс в RE’LUX можно онлайн. Для этого необходимо выбрать киноресторан в своем городе по нужному адресу. Затем ознакомиться с анонсом фильмов, которые будут транслироваться в ближайшее время.

После этого следует выбрать день и время предстоящего киносеанса. Для завершения процедуры нужно обозначить места, добавить покупку в корзину. Покупку можно совершить в качестве гостя или после прохождения регистрации на сайте.

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