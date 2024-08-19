Вийшов новий трейлер довгоочікуваного римейку Silent Hill 2

За сюжетом гри Джеймс Сандерленд знову повертається в туманне місто Сайлент Хілл, щоб знайти сліди своєї покійної дружини. У римейку оновили бойову систему, додали реалістичний туман та камеру «через плече». Гра вийде на PlayStation 5 та ПК 8 жовтня цього року.

Нагадаємо, що оригінальна Silent Hill 2 вийшла для PlayStation 2 у вересні 2001 року. У ній гравець опинявся у місті, яке знаходиться одразу у кількох пластах реальності. Сайлент Хілл населений різними монстрами, до яких входив культовий Пірамідоголовий.

У трейлері можна побачити розширені локації та оновлених персонажів. Журналісти, які встигли оцінити першу годину ремейку, хвалять покращену графіку, 3D-звук, бойову систему та загадки. Вони також відзначають, що це не повноцінне переосмислення, як це було з Resident Evil 2, а просто добротний ремейк, у якому Bloober Team і Konami змішали відому історію з актуальним геймплеєм.