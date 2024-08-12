AMD не буди випускати Radeon RX 7400 і Radeon RX 7300: чим замінять

Недавні чутки про можливий вихід на ринок бюджетних відеокарт Radeon RX 7400 і Radeon RX 7300 виявилися хибними.

Автори порталу Wccftech, посилаючись на китайський ресурс Benchlife, заявили, що AMD відмовилася від розробки і випуску недорогих відеокарт сімейства RDNA 3 і сконцентрується на випуску ігрових прискорювачів RDNA 4.

“Radeon RX 7400 і RX 7300 наразі не входять у плани вендорів. Це факт, який ми знаємо. Як уже говорилося раніше, зараз усі зайняті розробкою відеокарт Radeon наступного покоління на базі архітектури графічного процесора RDNA 4”, – пише Benchlife.

Джерело стверджує, що жоден із партнерів AMD наразі не займається розробкою будь-яких нових графічних процесорів на базі архітектури RDNA 3, зокрема Radeon RX 7400 і Radeon RX 7300. Однак ніхто не виключає, що ці продукти, можливо, були в планах деякий час тому.

На різних форумах також гуляє інформація, що і AMD, і її партнери наразі зосереджені на ігрових відеокартах Radeon наступного покоління. Вихід новинок очікується в першому кварталі 2025 року.