Флагманські смартфони перевірили на автономність: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Vivo чи Honor?

Ютубер TechNick провів тестування семи флагманських смартфонів різних виробників. Ентузіаст захотів з’ясувати, який гаджет найдовше триматиме заряд. На всіх пристроях виконувалися однакові дії.

Хто брав участь у тестуванні

Перевірявся час роботи таких пристроїв:

Samsung S24 Ultra (5000 мАг);

Huawei Pura 70 Ultra (5200 мАг);

Xiaomi 14 Ultra (5000 мАг);

Vivo X100 Ultra (5500 мАг);

Vivo X100 Pro (5400 мАг);

Honor Magic 6 Pro (5600 мАг);

iPhone 15 Pro Max (4441 мАг).

Усі девайси можуть похвалитися вражаючими характеристиками, але їхня ємність батареї, швидкість заряджання та ефективність чипсета значно різниться. Так, Samsung S24 Ultra із солідною батареєю на 5000 мАг працює на 4-нм чипсеті Snapdragon 8 Gen 3. Його конкурент, Huawei Pura 70 Ultra, пропонує трохи більшу ємність батареї 5200 мАгод і використовує старіший 7-нм чипсет Kirin 9010. iPhone 15 Pro Max від Apple, відомий своєю ефективністю, має ємність батареї 4441 мАгод та 3-нм чипсет Apple A17 Bionic Pro.

Xiaomi 14 Ultra, оснащений батареєю на 5000 мАг, використовує міць 4-нм процесора Snapdragon 8 Gen 3. Vivo пропонує двох претендентів: Vivo X100 Ultra і Vivo X100 Pro. У той час як версія Ultra отримала чипсет Snapdragon 8 Gen 3, модель Pro використовує 4-нм чип MediaTek Dimensity 9300. Обидва пристрої оснащені батареями ємністю 5500 мАг і 5400 мАг відповідно. Нарешті, Honor Magic 6 Pro також використовує 4-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Він може похвалитися батареєю ємністю 5600 мАг – найбільшою в групі.

Як проходило тестування

Перед початком тесту кожен смартфон був заряджений на 100% і встановлений на максимальну яскравість і частоту оновлення. Також були зняті показники температури, причому Xiaomi 14 Ultra зареєстрував найвищу температуру в 32,1 градуса Цельсія, а S24 Ultra виявився найхолоднішим з температурою 24,4 градуса Цельсія.

джерело: TechNick (YouTube)

Смартфони мали виконати низку загальних завдань, включно з відтворенням відео, бенчмарк-тестами, зніманням відео, запуском ігор та інших ресурсномістких додатків. Ці умови змусили пристрої працювати на межі можливостей і показали справжні здібності їхніх акумуляторів.

Висновки

Першим здався Xiaomi 14 Ultra, пропрацювавши невтішні 7 годин і 23 хвилини. Слідом за ним опинився Vivo X100 Ultra з 8 годинами і 46 хвилинами. Samsung S24 Ultra опинився на третьому місці з кінця з часом роботи 9 годин і 12 хвилин. iPhone 15 Pro Max, відомий своєю ефективністю, пропрацював трохи довше – 9 годин і 15 хвилин. Vivo X100 Pro показав себе не набагато краще, пропрацювавши 10 годин і 17 хвилин.