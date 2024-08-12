Час ворожнечі та суперечок: гороскоп для усіх знаків зодіаку на тиждень з 12 по 18 серпня

Для багатьох цей тиждень запам’ятається, як проходження квесту “Лабіринт Мінотавра”, в якому доведеться повторити подвиги міфологічних героїв і знайти вихід зі складних ситуацій. Марс у Близнюках активний, кмітливий і здатний швидко перемикатися з одного завдання на інше.

Однак взаємодія з такими серйозними гравцями небосхилу, як Сатурн і Юпітер, може призвести до ворожнечі та суперечок, викривленого витлумачення інформації або навмисного фальсифікату й обману. Характерна впертість, незговірливість і провокування конфліктів. Представникам бізнесу, торговельної та фінансової сфери стане в пригоді вміння залагоджувати спірні ситуації, приходити до компромісів, а також необхідно уважно перевіряти рахунки, контракти й документи.

Для серйозної роботи необхідні такі якості, як сила волі, витримка, чесність, уміння бачити перспективи навіть у складних тупикових ситуаціях. Якщо є можливість, відкладіть на тиждень важливі справи. Це неефективний період для навчання і ділових контактів, відряджень і працевлаштування.

Ускладнює період і ретроградний Меркурій. Він ворогує з бунтівним і непередбачуваним Ураном, а 15 серпня повертається в знак Лева і з’єднається із Сонцем. На поверхню спливають такі негативні якості, як надмірна самовпевненість, егоїзм і владолюбство. Через підвищену емоційність і вразливість посилюються нездорові амбіції і хворобливе сприйняття критики.

У цей час важко зберегти теплі й довірливі стосунки з людьми, а також об’єктивно поглянути на речі. Можливо, найкращим результатом стане навмисне руйнування неактуальних форм діяльності або віджилих стосунків. Варто назавжди залишити в минулому те, що проситься піти й відкритися новим несподіваним думкам та ідеям.

Є можливість з нового боку подивитися на стару проблему, а також пред’явити світові свої інтелектуальні якості, знання та ерудованість – особливо, якщо є чим пишатися.

Комунікативні здібності істотно впливатимуть на самооцінку і дадуть змогу яскраво проявити себе на сцені, на світських заходах або на трибуні як спікер. У пріоритеті прямолінійність, свобода слова і дій, коли немає авторитетів і нав’язаних догм. Тільки сміливим і творчим людям відкриється вихід із лабіринту. У зв’язку з можливими проблемами з технікою і транспортом заздалегідь перевіряйте засоби зв’язку і пересування.

Також не варто покладатися на горезвісне “авось”. Сферу стосунків і фінансів представляє Венера в Діві, де вона ослаблена і насилу проявляє якості гармонії та балансу. Плюсом є те, що підвищується відповідальність за роботу, дотримання інструкцій і дотримання встановленого розпорядку. Це дає можливість проявитися педагогам, критикам, медикам і бухгалтерам, співробітникам сфери послуг, зокрема клінінговим компаніям.

Постарайтеся стримувати себе в грошових витратах і сердечних справах. Це не найкращий час вступати в нові стосунки, реєструвати шлюби, вирішувати конфліктні ситуації в суді, брати участь у конкурсах. Зате з’явиться сприятлива можливість упорядкувати фінанси – наприклад, розплатитися з боргами, почати вести облік доходів і витрат, а також виключити зі свого кола людей, які тягнуть вас на дно.

Овен – гороскоп на тиждень

Овни, можливий збій у налагодженій системі. Неспокійний і тривожний стан розуму відбивається на робочих і навчальних процесах, вносить плутанину в документи, домовленості та поїздки.

Справи підуть легше, якщо вдасться впоратися з непосидючістю і метушливістю, зосередитися на одному процесі. Це допоможе заощадити час і сили на шляху досягнення мети. Спробуйте прийняти або надати допомогу колегам, сусідам, родичам.

Телець – гороскоп на тиждень

Тельці, нові любовні захоплення чи хобі не затримаються надовго у вашому житті, тож не варто витрачати гроші та час на пошук ілюзорного ідеалу.

Послабити ваш бюджет можуть витрати на розваги, азартні та біржові ігри, купівля надто дорогих речей. Займіться вкладенням у себе – фізична активність дасть заряд енергії та позитиву.

Близнюки – гороскоп на тиждень

Близнюки ризикують загрузнути в домашніх справах і клопотах. Це несприятливий період для вирішення питань, що стосуються нерухомості, власності, зміни місця проживання.

Саме час переключитися на альтернативну діяльність, здатну відволікти від насущних турбот. Сходіть на цікавий захід, на прогулянку в парк або побачення. Бажано зберігати емоційну рівновагу і не ігнорувати підказки інтуїції.

Рак – гороскоп на тиждень

Раки відчують стан розгубленості й неуважності, немов ви опинилися у відкритому космосі без скафандра. Щоб уникнути прикрих непорозумінь із документами або звітами, утримуйте фокус уваги на конкретній справі, будьте в моменті. Зростає ризик обману або махінацій із транспортними засобами.

Відкладіть покупки і послуги автосервісу на цей період. Зняти нервову напругу найкраще під час тривалої прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з близькими за духом людьми на філософські теми.

Лев – гороскоп на тиждень

Левам зірки не рекомендують здійснювати поспішних дій, заснованих на ілюзорному сприйнятті ситуації або переоцінці своїх можливостей. Удача у фінансових питаннях може підвести, а отже, доведеться довести собі, що ви здатні вирішити все своїми силами.

Друзі також можуть завдати матеріальної шкоди, тому не варто позичати в користування свої речі. Зробіть акцент на прояві екстравагантності та розкритті в собі несподіваних творчих здібностей.

Діва – гороскоп на тиждень

У Дів боротьба за соціальне становище і кар’єрне зростання нагадує рух через терни до зірок. Цей час не підходить для звернення до керівництва, оскільки велика ймовірність протидії з боку начальства.

Але якщо ви впевнені в правильності свого напряму і дієте не під впливом одномоментного імпульсу, а строго відповідно до наміченого курсу, то успіх неминучий.

Терези – гороскоп на тиждень

Терези можуть зіткнутися з несправедливими звинуваченнями на свою адресу або бути втягнутими в судовий конфлікт. Важливо дотримуватися встановлених у суспільстві правил і законів, і тоді вам вдасться уникнути серйозних неприємностей.

Можливо, ви перебільшуєте свої сили і сподіваєтеся на диво. Інтуїтивно проскануйте ситуацію і йдіть туди, де безпечніше для вас. Або візьміть паузу в спірній справі.

Скорпіон – гороскоп на тиждень

Скорпіони, у вас існує небезпека втягнення в кризові або стресові ситуації. Уникайте участі в масових заходах, екстремальних видах спорту та відпочинку, звернення до кредитних організацій.

Постарайтеся розвантажити себе від зайвих і чужих справ. У вас, як завжди, все вийде, але знадобиться ухвалення нестандартних рішень.

Стрілець – гороскоп на тиждень

У Стрільців період не сприяє конструктивній поведінці щодо взаємин з оточуючими людьми. Складно прийти до компромісів і домовленостей. Можливі непорозуміння з начальством або старшим поколінням.

Дотримання субординації та часової дистанції допоможе уникнути затяжної напруженої ситуації. Зосередьтеся на досягненні результатів самостійно, без підтримки ззовні.

Козеріг – гороскоп на тиждень

Козероги, судові справи або конфліктні розгляди за місцем роботи можуть скластися не на вашу користь. Відкласти свою участь у них або делегуйте представника.

Ваш світогляд підлягає філософському переосмисленню – чи не тягнете ви чужу лямку і чи не занадто зачастили “на килим” до начальства. Не чекайте, коли хтось вирішить ваші проблеми, а займіться цим самостійно або зверніться по допомогу до експертів.

Водолій – гороскоп на тиждень

Водолії, будьте напоготові. Ризиковані й авантюрні фінансові операції спричинять матеріальні втрати. Ваші емоції розпалюються і можуть знайти вихід у надмірно імпульсивній поведінці, азартних іграх або заборонених задоволеннях.

Спрага палких стосунків вгамується, якщо ви заплануєте найближчим часом зустріч з об’єктом пристрасті й відчуєте томний потяг. Надемоційність погасять участь в автоперегонах або активні види спорту.

Риби – гороскоп на тиждень

Риби, якщо нерухомість стала причиною сімейного конфлікту або розбіжностей із діловими партнерами, вам потрібен запасний план дій. Ви, як ніхто, вмієте лавірувати в потоці і знаходити обхідні шляхи.

Самоусуньтеся на деякий час і переключіться на позитивне заняття. Уміння жертвувати особистими інтересами заради близьких вам людей змінить полярність ситуації з мінуса на плюс.