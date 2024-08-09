5 особливостей жіночої зовнішності, які відштовхують чоловіків
Є думка, за якою чоловіків можуть «зачепити» лише стрункі жінки з правильними рисами обличчя.
Насправді представник сильної статі цілком може закохатися в дівчину з неідеальною фігурою, великим носом та іншими «недоліками».
Тому жінці немає сенсу переживати з приводу невеликої зайвої ваги та «не тих» пропорцій обличчя.
Зате є особливості зовнішності, які багато жінок вважають цілком нормальними, а от чоловіки – ні.
Занадто довгі та яскраві нігті
Багато жінок надають манікюру занадто велике значення.
Насправді, багатьом чоловікам не так вже й важливо, наскільки гарно виглядають нігті їхніх супутниць.
Скоріш за все, представник сильної статі навіть не зверне увагу на новий манікюр партнерки.
А якщо зробити нігті надто яскравими та довгими, то чоловік, швидше за все, відреагує на таку «деталь» із негативом.
Накладні вії
Багатьом хлопцям не подобається “штучна зовнішність”.
Саме тому вони з негативом сприймають видовжені вії.
«Накачані» губи
З тієї ж причини деяких чоловіків відштовхують занадто пухкі «неприродні» губи.
Пірсинг
Звичайно, є хлопці, котрі сприймуть пірсинг спокійно.
Однак багатьом чоловікам все ж таки не подобається такий варіант «модифікації» жіночої зовнішності.
Великі татуювання
Консервативному чоловікові можуть не сподобатися й надто помітні татуювання.
Такий чоловік напевно впевнений: «Жінка не повинна покривати своє тіло малюнками».
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