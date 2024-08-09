5 особливостей жіночої зовнішності, які відштовхують чоловіків

Є думка, за якою чоловіків можуть «зачепити» лише стрункі жінки з правильними рисами обличчя.

Насправді представник сильної статі цілком може закохатися в дівчину з неідеальною фігурою, великим носом та іншими «недоліками».

Тому жінці немає сенсу переживати з приводу невеликої зайвої ваги та «не тих» пропорцій обличчя.

Зате є особливості зовнішності, які багато жінок вважають цілком нормальними, а от чоловіки – ні.

Занадто довгі та яскраві нігті

Багато жінок надають манікюру занадто велике значення.

Насправді, багатьом чоловікам не так вже й важливо, наскільки гарно виглядають нігті їхніх супутниць.

Скоріш за все, представник сильної статі навіть не зверне увагу на новий манікюр партнерки.

А якщо зробити нігті надто яскравими та довгими, то чоловік, швидше за все, відреагує на таку «деталь» із негативом.

Накладні вії

Багатьом хлопцям не подобається “штучна зовнішність”.

Саме тому вони з негативом сприймають видовжені вії.

«Накачані» губи

З тієї ж причини деяких чоловіків відштовхують занадто пухкі «неприродні» губи.

Пірсинг

Звичайно, є хлопці, котрі сприймуть пірсинг спокійно.

Однак багатьом чоловікам все ж таки не подобається такий варіант «модифікації» жіночої зовнішності.

Великі татуювання

Консервативному чоловікові можуть не сподобатися й надто помітні татуювання.

Такий чоловік напевно впевнений: «Жінка не повинна покривати своє тіло малюнками».