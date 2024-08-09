В мережу потрапив додаток погоди з Google Pixel 9: його вже можна скачати

У мережі з’явилася попередня версія майбутньої погодної програми від Google, призначеної для серії Pixel 9, презентація якої пройде лише через тиждень. Всі охочі випробувати нові функції можуть завантажити цю програму на пристрої під керуванням Android 14.

Спеціальна програма погоди пропонує досить мінімалістичний дизайн. У верхній частині воно відображає поточні погодні умови, а потім погодинний прогноз. Нижче знаходиться велика плитка із прогнозом на 10 днів. Це також єдина інтерактивна плитка в цьому APK-файлі, на яку можна натиснути, щоб переглянути докладну інформацію про погоду на наступні дні.

Нижче ви знайдете окремі круглі та квадратні плитки, які показують такі дані, як швидкість вітру, час сходу та заходу сонця, УФ-індекс та багато іншого.

Ми протестували цю утиліту на кількох смартфонах, у тому числі Galaxy S22 Ultra, і вона працює стабільно. Завантажити його можна за цим посиланням .