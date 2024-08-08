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Відключення повертаються: важлива інформація на 8 серпня
В Укренерго повідомили про обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу у четвер, 8 серпня. Графік буде діяти з 17:00 до 22:00. Буде задіяна одна черга обмеження потужності.
Водночас в Укренерго наголошують, споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.
Серед причини застосування обмежень називають:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 градусів на півдні та сході країни.
Громадян закликають споживати електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00.
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