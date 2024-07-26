Лучшие модели генераторов Hyundai для дома и бизнеса – ТОП 5

Среди всевозможных вариантов для резервного питания на пике продаж по-прежнему остаются бензиновые генераторы. Они несложные в управлении и обслуживании, представлены в широком диапазоне мощностей, да и цена на них вполне приемлема. Но при выборе их следует помнить, что генератор генератору – рознь. Есть дешевые подделки, с рывками вольтажа до 270-280 Вольт, от которых моментально «горит» дорогая электроника, а есть нормальные электростанции со стабильным напряжением и качественным током.

Среди самых надежных производителей рейтинги продаж возглавляет южнокорейская фирма Hyundai. У этой компании в наличии не только многолетний опыт в производстве генераторов, а и самые продвинутые технологические новинки, фирменные находки и большой ассортимент. На сайте Hyundai-Ukraine представлены лучшие модели: как стандартные бензиновые генераторы, так и высокотехнологичные инверторы, тихие и компактные, с самой чистой синусоидой тока.

Мы подобрали для вас пятерку моделей, куда включили лучшие генераторы Hyundai, которые гарантируют стабильную и мощную работу ваших электрических приборов.

1. Бензиновый генератор Hyundai HHY 3050FE

ТОП моделей возглавляет небольшой домашний генератор на 3 киловатта мощности. Это идеальное приобретение для дачи, коттеджа, небольшого домика. Прибор однофазный, нетяжелый, малошумный. Надежно фиксируется на прочной металлической раме. Оснащен электростартером для легкого включения.

Плюсы:

Генераторы Hyundai на 3 кВт – это возможность запитать самую нужную бытовую технику в доме без лишних затрат;

Экономный в потреблении топлива двигатель Hyundai IC212 с хорошей вентиляцией для охлаждения;

Возможность включения двумя способами: ручной стартер и электростарт, безотказный в любую погоду;

Уровень шума снижен до 69 дБ, что весьма актуально для густонаселенных территорий;

Альтернатор с медной обмоткой и встроенный стабилизатор (AVR) гарантируют стабильное напряжение.

2. Генератор бензиновый Hyundai HHY 10050FE

Эта модель мощнее предыдущей в 2.5 раза, выдает 8 киловатт. Может работать на одной заправке непрерывно порядка 10 часов. Поэтому рекомендации для ее использования: для бизнеса, для строительных работ, для частного дома с электрообогревом, электронасосом. Для подключения мощного строительного оборудования предусмотрен выход на 32 Ампера, для бытовых приборов есть 2 розетки по 16 Ампер.

Плюсы:

Мощный фирменный движок с великолепным охлаждением, предназначенный для производительной работы;

Два типа запуска (ручная «дергалка» и запуск ключом электростартера), позволяющие включить агрегат без труда;

Силовая розетка на 32 Ампера дает возможность подключить мощное оборудование;

Функция AVR контролирует напряжение и выравнивает его, допуская минимум отклонения 5-7%.

3. Генератор бензиновый Hyundai HHY 9050FE ATS

У данной модели приличная мощность (6 кВт номинальная и 6.5 кВт – максимальная), что делает ее приемлемой для использования в качестве резерва в частном доме, офисе, магазине, на складе продуктов. Но главная фишка этого генератора – наличие АТС. Он способен включаться самостоятельно, без вашего присутствия, как только его контролер «заметит» отсутствие тока в сети. Также автоматически электростанция и отключается.

Плюсы:

Автоматический ввод резерва – это уникальная функция, благодаря которой ваша техника не останется без тока ни в коем случае, что сэкономит вам время и деньги;

Силовая розетка 32А для мощных электроинструментов;

Синхронный на 100% медный альтернатор и стабилизатор напряжения держат ровный вольтаж;

Счетчик моточасов вовремя напомнит о техобслуживании.

4. Генератор бензиновый Hyundai HHY 10050FE-T

Технические характеристики даной установки впечатляют: мощность 8 кВт, автономное время работы – 10 часов. А главное – он трехфазный. То есть, вы получаете возможность запитать и бытовую технику, работающую от 220В, и трехфазное мощное оборудование, требующее 380В. Причем, при трехфазном подключении мощность не теряется.

Плюсы:

Выходы на 220В и 380В, позволяющие подключать разные по фазности электроприборы;

Универсальный, выдает 8 кВт мощности, как для однофазного, так и трехфазного оборудования;

Есть защитные функции автоотключения при перегрузке, нехватке масла, перегреве;

Ровное, стабильное напряжение, благодаря функции AVR.

5. Инверторный генератор Hyundai HHY 1050Si

Инверторные генераторы Hyundai обладают чистейшей синусоидой тока и вольтажом 220В, практически без отклонений. Поэтому они идеальны для котла, компьютерной техники, смартфонов, телевизоров, медицинского оборудования. Эко-режим снижает потребление бензина в 2-3 раза, расходуя его в соответствии с подключенной нагрузкой.

Плюсы: