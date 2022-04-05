Приват и Моно внезапно огорчили своих клиентов изменением правил

Государственный ПриватБанк и финучреждение без отделений Monobank похоже решили положить конец лояльности к своим клиентам. Пообещав не начислять проценты на долги по кредитам, по крайней мере до июня, оба банка вернули старые правила, не продержавшись и месяца. Похоже кредитным каникулам настал конец.





Стоит отметить, что некоторые поблажки для клиентов банки все же оставили. В частности, Приват, хоть и вернул проценты за пользование кредитными средствами, однако уменьшил их вдвое. По новым правилам клиент по-прежнему может бесплатно пользоваться деньгами на кредитке в течение льготного периода (почти 2 месяца). А когда этот срок истечет, на задолженность начислят не 3,5%, а только 1,7% комиссии.

Почти такие же условия теперь предлагает и Монобанк. У клиентов банка без отделений есть возможность пользоваться деньгами по кредитному лимиту на безвозмездном основании только до окончания льготного срока. А затем долг держателя кредитки увеличится на 1,6%.

О новых условиях ПриватБанк объявил на своем официальном сайте. Тем временем клиенты Моно узнали неприятную новость из сообщения соучредителя финучреждения Олега Гороховского в Facebook.

Клиенты ПриватБанка и Monobank были чрезвычайно разочарованы отменой кредитных каникул. Некоторые из них даже оставили гневные комментарии на сайте Минфина, сетуя, что банки сообщили об изменении правил в последний момент, чем поставили держателей карт в крайне неудобное положение.

Однако в пресс-службе Привата пояснили, что банк продолжает выплачивать проценты по депозитам в полном объеме. А для этого ему нужны операционные средства. Если же кредитные каникулы продлятся еще два месяца, государственный банк не сможет своевременно выполнять свои обязанности перед держателями депозитов.

В Monobank также утверждают, что полная отмена процентов по кредитным средствам опасна и может привести даже к банкротству банка. Поэтому снижение процентной ставки – это наибольшее смягчение, которое в банке сейчас могут предложить.

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