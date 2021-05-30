ПриватБанк звинуватили у скиданні даних користувачів аферистам

В мережі з’явилася інформація від користувачів, що Приватбанк краде персональні дані клієнтів. Це пояснюється тим, що в останні дні почастішали випадки розсилки спаму шляхом СМС, що містить рекламу реальних або шахрайських мікрозаймів, сервісу підбору кредитів та пропозиції забрати виграш. За словами українців, повідомлення надходять активніше після контактів з представниками фінансової установи.





Час від часу користувачам набридають телефонні дзвінки, в яких людям пропонують оформити картку або взяти кредит. Іноді українці спілкуються з відвертими аферистами, які представляються співробітниками служби безпеки установи. Такі шахраї повідомляють про нібито заблоковану картку та пропонують виконати декілька дій, щоби зняти блокування.

Про такі афери люди знають давно, але останнім часом шахраї стали частіше діставати довірливих абонентів. Користувачі мережі пишуть, що їм постійно надходять такі повідомлення, що навіть «чорний список» вже завеликий для цього.

При цьому українці зазначають, що розсилка спаму спаму та дзвінки стають дедалі частішими після того, як вони звертались за вирішенням питань до представників Приватбанку. Це наводить на думу, що фінансова установа може бути у змові з аферистами і надає персональні дані клієнтам злочинцям.

Як варіант, журналісти провели наступний експеримент. Був зроблений дзвінок на гарячу лінію Приватбанку, використане голосове меню та перевірили карткові рахунки. Через кілка хвилин надійшло СМС-повідомлення з пропозицією кредиту на 20 000 грн, а потім ще одне, але на 10 000. Виходить, що найбільша в Україні фінансова установа працює з аферистами.