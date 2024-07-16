У Stellantis придумали кермо майбутнього – воно працює як штурвал літака

Фахівці компанії Stellantis зайнялися розробкою нового автомобільного керма. Заявку на патент уже подано.

Новий тип кермового колеса не вимагає взаємодії з педалями та принципом своєї дії нагадує штурвал літака. Щоб прискоритись, водієві доведеться надавати на нього, а щоб загальмувати — потягнути кермо на себе.

З одного боку, подібна концепція виглядає досить оригінально, але, з іншого, вона вже розкритикувалася з боку експертів. Справа в тому, що під час руху можуть виникати сили інерції, які завадять водієві загальмувати чи прискоритись у необхідний момент. Однак у такого керма знайшли і плюс — його можуть використати люди з обмеженими можливостями.

І, звісно, ​​ніщо не заважає вдосконалити таку розробку. Наприклад, щоб «літаковий» режим активувався лише після натискання спеціальної кнопки.