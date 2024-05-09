Google Pixel 8a можна буде знайти навіть повністю вимкненим

Google продовжує розширювати функціональність своїх пристроїв і новий Google Pixel 8a не виняток.

У смартфоні представлена унікальна функція, що дає змогу знаходити його навіть після повної розрядки батареї.

Така можливість стала реальністю завдяки спеціальному апаратному забезпеченню, вбудованому в серію Pixel 8, що дає змогу чипу Bluetooth продовжувати роботу кілька годин після вимкнення живлення.

Мережа Find My Device від Google дозволяє транслювати сигнал за допомогою Bluetooth, який інші пристрої Android можуть виявляти.

Ці пристрої шифрують і надсилають дані про місцезнаходження втраченого пристрою на сервери Google, забезпечуючи конфіденційність передавання даних.

Більшість пристроїв Android не можуть надсилати сигнали Bluetooth, коли вони вимкнені або їхня батарея повністю розряджена.

Функція Powered-Off Finding у Pixel 8a забезпечується підтримкою Android API, яка дає змогу системі надсилати попередньо обчислені сигнали мережі Find My Device на чип Bluetooth.

Зазначимо, що це робить Pixel 8a одним з небагатьох смартфонів середнього класу з подібною технологією.