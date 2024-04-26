Як відключити стеження Google на смартфонах?

Google відстежує інформацію про користувачів, але для яких цілей? Розповімо, за чим саме стежить Google, і як відключити стеження на телефоні.

Які дані на телефоні відстежує Google?

Уже ні для кого не секрет, що Google збирає інформацію про своїх користувачів – компанія офіційно це підтверджує, а самі користувачі видають їй на це дозвіл. Згода видається при створенні Google-акаунта і прив’язки його до телефону, адже пункт про збір даних вказується ще в призначеній для користувача угоді.

Незважаючи на законність збору даних компанією Google, реакція на цей факт в інтернеті різниться. Хтось ставиться абсолютно спокійно, інші ж радять видалити акаунт Google, а також купити смартфон без його сервісів, щоб уникнути стеження. Однак мало хто знає, за якими саме даними стежить IT-корпорація і чого насправді варто побоюватися.

Головна причина стеження за користувачами – створення та пропозиція таргетованої реклами. Так Google співпрацює з іншими компаніями, щоб знаходити для них релевантних клієнтів, потенційно зацікавлених у їхніх послугах чи продуктах. Однак для вибору персоналізованої реклами Google мають знати про вподобання користувача та деякі інші дані про нього. Компанія відстежує:

Пошукові запити та відвідані веб-сайти – дає змогу дізнатися вподобання людини.

Геолокацію і відвідані місця – необхідно для реклами найближчих компаній, магазинів і закладів.

Історія перегляду YouTube.

Виконані дії у фірмових сервісах Google, включно з браузером Chrome, пошуковим рядком Google, Play Store та іншими додатками.

Голосові запити.

Дані про користувача: на основі запитів та іншої інформації Google складає приблизний “портрет” користувача, куди входять його вік, статус стосунків, сімейний дохід, освіта, сфера роботи, наявність власності та дітей.

Вся ця інформація використовується, щоб рекомендувати користувачеві персоналізовану рекламу. Google передбачає, які товари і послуги можуть йому знадобитися, щоб замість звичайних рекламних блоків показувати таргетовані. На ділі все, на що це впливає, – зовнішній вигляд реклами, яку людина побачить у застосунках і браузері, оскільки повністю позбутися її не вийде. Будь-які інші небезпеки, пов’язані зі стеженням, ґрунтуються тільки на ризику витоку цих даних унаслідок хакерських атак. При цьому важливо розуміти, що різні “зливи” даних – проблема, з якою може зіткнутися не тільки Google, а й будь-яка інша компанія, в якій користувач залишав свої дані.

Повністю захистити інформацію про себе в сучасному світі практично неможливо, проте можна мінімізувати стеження і вибрати, якою інформацією ділитися з Google, а яку заборонити збирати.

Як відключити стеження Google на смартфоні?

Оскільки збір інформації про власника для показу таргетованої реклами не є секретом, Google додала відповідні пункти в налаштування своїх акаунтів. Щоб ознайомитися з даними, до яких у компанії є доступ, а також заборонити його, потрібно:

Відкрити налаштування смартфона і перейти в розділ “Google”.

Натиснути на кнопку “Управління акаунтом Google”.

Перейти в підрозділ “Дані та конфіденційність”.

Натиснути на “Центр управління рекламою”.

Обрати дію “Вимкнути” або перегорнути вниз, щоб вибрати вручну параметри, які не повинні враховуватися під час показу таргетованої реклами (статус стосунків, сімейний дохід, освіта, історія дій і т.д.).

Після цього Google не буде враховувати особисту інформацію про користувача для показу персоналізованої реклами. Якщо цього недостатньо, у розділі “Відстеження даних” можна відключити збереження всіх дій користувача:

У розділі “Дані та конфіденційність” знайти підзаголовок “Налаштування збереження історії” – під ним розташовуються три пункти історій (застосунків і веб-пошуку, місць розташування, а також YouTube). По черзі натиснути на кожен із пунктів і вибрати дію “Відключити”.

Важливо, що після цього історія дій не зберігатиметься на телефоні, а отже, користувач може не знайти ті дані, які раніше шукав у Google або список відвіданих ним місць.