Журналісти пояснили роботу системи захисту Ізраїлю під час атаки Ірану

Напруженість на Близькому Сході зросла, коли Іран завдав масованого удару по Ізраїлю за допомогою безпілотників і ракет. Як багаторівневі системи оборони Ізраїлю відбили цю атаку, пояснює Wired.

Ізраїльська система “Залізний купол”, що є основною впродовж понад десяти років, показала свою ефективність. Ця мережа батарей ППО використовує радар для виявлення загроз, що наближаються, і запускає ракети-перехоплювачі для знищення тих, які перебувають на траєкторії ураження населених пунктів. Попри те що “Залізний купол” призначений для ракет, він підходить і для безпілотників. Завдяки меншій швидкості їх легше відстежувати та перехоплювати порівняно з високошвидкісними ракетами. Однак їхня кількість залишається проблемою.

Іранська атака значною мірою спиралася на безпілотники Shahed – дешеві, повільні та призначені для вибуху при зіткненні.

Але ізраїльська оборона виходить за рамки “Залізного купола”. Системи Arrow можуть перехоплювати балістичні ракети, а David’s Sling забезпечує додатковий захист від зграй безпілотників. Крім того, Ізраїль, як повідомляється, блокував сигнали GPS, щоб порушити навігацію безпілотників.

Американські колеги теж зіграли свою роль, перехопивши понад 70 безпілотників і балістичних ракет. Велика Британія також надала підтримку в перехопленні безпілотників.

Іран оголосив про припинення атаки, але попереджає про більш жорстку відповідь на будь-яку майбутню агресію Ізраїлю.