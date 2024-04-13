Прогноз карт Таро на неделю с 15 по 21 апреля

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Руканко эксклюзивно для GSMinfo подготовила общий прогноз Таро на неделю с 15 по 21 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Четверка Мечей)

Карта Таро — Четверка Мечей

Карта символизирует обстановку без напряжения. Энергия Четверки Мечей транслирует состояние, при котором человек находится в ожидании некого инсайта, озарения, осознания. Пребывая в состоянии наблюдения, можно отстраниться от нескончаемого потока информации.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Луна)

Карта Таро — Луна

В вопросе финансов могут проявиться накопившиеся страхи, связанные с материальным состоянием. Старший аркан Луна призывает контролировать свои мысли и вовремя их осознавать. Не рекомендуется на этой неделе вкладываться в новые проекты и начинать что-то новое.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Тройка Мечей)

Карта Таро — Тройка Мечей

В вопросах любви не стоит ожидать слишком радостных событий. Иногда Тройка мечей сулит ссоры и скандалы, поэтому лучше стараться придерживаться нейтралитета во время выяснений отношений с близкими людьми. Лучше спокойно наблюдать за происходящими событиями.

Совет на неделю (Карта Таро — Иерофант)

Карта Таро — Иерофант

Карта советует получать новые знания, развиваться, повышать социальный статус. Иерофант символизирует ситуации, когда извне могут прийти ключи для решения каких-либо незавершенных вопросов. На предстоящей неделе стоит прислушиваться и к своей собственной интуиции.