Чому смартфон підтримує VoLTE, але не працює з VoWiFi

VoWiFi розшифровується як Voice over Wi-Fi тобто дзвінки через Wi-Fi. Вона дає змогу встановлювати з’єднання зі стільниковою мережею через Wi-Fi навіть коли рівень сигналу вашого оператора поганий або відсутній повністю.

Для її роботи мають виконуватися 2 важливі умови. По-перше, стільниковий оператор повинен підтримувати VoWiFi. По-друге, Ваш смартфон також повинен підтримувати цю технологію. І з другим пунктом у багатьох абонентів виникають проблеми.

На даний момент безліч смартфонів підтримують VoWiFi. У деяких моделях ця можливість заблокована на рівні прошивки, але і це можна обійти введенням сервісних кодів або оновленням ПЗ.

Проте далеко не всі такі смартфони здатні працювати з VoWiFi. Навіть якщо ваш оператор підтримує цю послугу і вона точно працює в іншого оператора з вашою моделлю смартфона, у поточного оператора вона може не підтримуватися.

Річ у тім, що виробники смартфонів розблоковують окремі додаткові технології, з якими можуть виникати проблеми, тільки в конкретній країні і тільки для конкретних операторів. Робиться це свідомо для запобігання проблемам у абонентів.

І це цілком не надумана перешкода. Деякі додаткові функції на кшталт продуктивних схем модуляції (256 QAM), VoLTE і той самий VoWiFi настільки складні в реалізації, що потрібно перевіряти їхню роботу в конкретній конфігурації у кожного конкретного оператора.

В іншому разі, якщо розблокувати цю технологію для всіх, у абонентів можуть виникати спотворення в передачі голосу, обриви або навіть повна недоступність для дзвінків. І звинувачувати в цьому абоненти будуть саме виробника смартфона, оскільки “в інших все працює”.

Це можна назвати підстраховкою. І як би це не подобалося абонентам і навіть мобільним операторам, які б хотіли включити нову технологію для всіх своїх абонентів – зробити це вони фізично не можуть.

Натомість стільникова компанія може повідомити виробника смартфона, що він увімкнув нову технологію, потрібні тести сумісності та потрібне розблокування цієї технології на рівні прошивки. Саме так стільникові компанії і чинять.

Але є ще одна проблема. Виробник може розблокувати роботу технологій через встановлення чергового оновлення ПЗ, тобто через патч. А зробить він це тільки для відносно свіжих моделей, які не зняті з підтримки.

Таким чином, складається ситуація, що чим раніше оператор запускає нову технологію – тим більше моделей смартфонів будуть підтримувати її конкретно в його мережі. А в інших операторів ця ж технологія, зокрема й VoWiFi, може і не працювати на такому ж наборі моделей смартфонів.

Причому, може вийти так, що технологія VoLTE, якщо вона запущена в оператора раніше, підтримується смартфоном, а VoWiFi, хоча такий пункт також є в налаштуваннях, працювати не буде.

Єдиний варіант, якщо ви не хочете міняти оператора, це купувати новий смартфон.