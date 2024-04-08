Після оновлення на Windows 11 не можна буде поставити популярні програми

Microsoft не бажає, щоб користувачі змінювали зовнішній вигляд операційної системи Windows 11 за допомогою сторонніх додатків. Як повідомляє Neowin, компанія блокує можливість встановлення таких програм.

У майбутній версії ОС Windwos 11 24H2 не можна запускати додатки на кшталт StartAllBlack, що дає змогу налаштовувати панель завдань і меню “Пуск”. Під заборону потрапив і ExplorerPatcher, завдяки якому можна зробити вигляд панелі в стилі Windows 10. Офіційною причиною сказано, що додатки “викликають проблеми з безпекою або продуктивністю”. Причому користувачам не можна навіть оновити вже встановлені програми.

В інтернеті вже знайшли способи обходу обмежень. Для цього потрібно перейменувати виконуваний файл. Імовірно, поки що програми блокують на основі їхніх назв. Не виключено, що обмеження вдосконалять найближчим часом. Зазначається, що Microsoft також, можливо, збирається позбавити від компонентів минулої операційної системи в Windows 11. У свіжих збірках користувачам заборонили відновлювати старий вигляд панелі завдань.