Перша країна заборонить дітям доступ до соцмереж

Про підготовку такого закону оголосив прем’єр-міністр Ентоні Албаніз. Він називає вплив соціальних мереж на молодь “бичем”, який сприяє розвитку залежності, булінгу та кіберзлочинів. Наразі у Федеральному уряді Австралії обговорюють вік, з якого діти зможуть користуватися соцмережами.

Уряд планує заборонити соцмережі на кшталт Instagram і TikTok для дітей віком до 14-16 років. За словами Албаніза, він волів би встановити мінімальний поріг у 16 років.

Зараз уряд тестує різні методи перевірки віку. Рішення про мінімальний вік, за якого можна буде користуватися соцмережами, ухвалять після завершення тестування. Законопроєкт буде розроблено спільно з усіма штатами країни. На необхідності введення такої заборони наголосив прем’єр-міністр Південної Австралії Пітер Малінаускас:

Факти показують, що ранній доступ до соціальних мереж викликає залежність, завдає шкоди нашим дітям… Це нічим не відрізняється від сигарет чи алкоголю.