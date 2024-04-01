Франція передасть Україні 40-річну бронетехніку

У рамках нового пакета військової допомоги Франція обіцяє відправити Україні сотні бронетранспортерів VAB, яким понад 40 років. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

“Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні бронетанкові машини, і це ключовий момент для мобільності військ”, – сказав Лекорню. За словами міністра, хоча VAB – стара техніка, вона “все ще працює” і може бути корисна ЗСУ. Передача сотень бронемашин запланована на 2024-й і початок 2025 року.

Крім бронетехніки, Франція також направить Україні нову партію ракет Aster 30 для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T Mamba. Це рішення було ухвалено у відповідь на прохання Києва про допомогу в посиленні ППО.

Бронетранспортер VAB був розроблений у Франції в 1970-х роках. Він перебуває на озброєнні французької армії з 1976 року. VAB має колісну формулу 4×4 і може перевозити до 10 осіб. Бронетранспортер озброєний 7,62-мм кулеметом.