Останній шлях 3G: як стандарт іде з України

Ні для кого не секрет, що українські мобільні оператори поступово згортають 3G. Основна мета цього – звільнення спектра для більш сучасного та ефективного стандарту 4G. Цей процес навіть має власну назву – рефармінг.

Але стільникові компанії не можуть просто відключити 3G і забути про нього. На мережі є пристрої, які працюють тільки в мережах 2G і 3G, і відключення мережі третього покоління неминуче погіршить становище таких абонентів.

Тому мобільні оператори зробили процес згортання 3G поступовим. Сьогодні ми розповімо про основні етапи або шляхи відключення третього покоління стільникового зв’язку в нашій країні.

Обрізати

Найпростішим і відносно легким першим кроком на шляху позбавлення від 3G є скорочення частотної смуги. Як правило, в Україні для роботи цього покоління в операторів є по 3 канали шириною 5 МГц.

Очевидно, що можна відключити 2 з 3-х каналів, зігнавши всіх користувачів 3G в 1 смугу 5 МГц, а у вивільнених 10 МГц запустити LTE. Такий сценарій відносно безболісний, адже вихідне покриття третього покоління не зменшується.

Головний недолік такого кроку – це зменшення ємності 3G і зниження швидкості передачі даних. Але у більшості операторів ці 3 канали поступово звільнялися довгі роки завдяки поступовому переходу абонентів у мережу 4G у міру купівлі більш сучасних смартфонів.

І якщо вже абоненти весь цей час задовольнялися швидкостями 3G, для них цей фактор взагалі не принциповий.

Перемістити

Інший можливий сценарій або етап згортання 3G – це переїзд 3G в інший діапазон. Наприклад, цей стандарт можна перемістити зі звичних 2100 МГц у 900 МГц.

Виграш у цьому випадку полягає в тому, що покриття того самого простору мережею 3G можна забезпечити меншою кількістю прийомопередавачів і базових станцій. Таким чином, можна зменшити загальну кількість експлуатованого обладнання і номінально ще сильніше скоротити мережу 3G.

Виграш в даному випадку: +5 МГц смуги для 4G в 2100 діапазоні, що дасть ще більшу ємність в найбільш ефективний (на поточний момент в Україні) стандарт.

А чому б не запустити 4G у 900 МГц і залишити 3G у 2100? Відповідь очевидна: такі станції LTE швидко перевантажаться, оскільки у більшості операторів у цьому діапазоні є не більше 5 МГц безперервної смуги. Для 4G – це дуже мало, а для майже порожнього 3G – якраз.

Відключити

Скільки мотузочці не витися… а 3G все одно потрібно відключати. І деякі оператори в окремих регіонах і окремих територіях уже почали втілювати цю ідею в життя.

Основна складність для стільникових компаній – зберегти абонентів. Насамперед, корпоративних клієнтів, у яких може бути чимало M2M пристроїв (банкомати, термінали для оплати, датчики, сигналізації), які не здатні працювати в 4G.

Вихід тут один – індивідуальний підхід. Можливо навіть фінансування або співфінансування оновлення абонентського обладнання. Так, це дорого і складно для стільникових компаній. Але через критичну нестачу спектра рано чи пізно вони прийдуть до цього, якщо вже не прийшли.