Українцям розповіли, чим небезпечне сильне нагрівання зарядки смартфона

Під час під’єднання смартфона до мережі сам пристрій і його зарядка можуть незначно грітися – це природний процес, лякатися якого не варто. Ступінь підвищення температури може варіюватися залежно від потужності і типу зарядки. Наприклад, якщо адаптер живлення підтримує один зі стандартів швидкого заряджання, то ЗП може нагріватися сильніше. Якщо ж температура зарядного пристрою підвищується помітно, а блок живлення стає гарячим на дотик, важливо вчасно вжити заходів і убезпечити себе і свій будинок.

Чому нагрівається зарядний пристрій смартфона?

Існує кілька причин, через які зарядний пристрій смартфона може нагріватися. Однією з основних є використання неоригінальних або несумісних зарядок. Дешеві підробки або неякісні зарядні пристрої нерідко вирізняються такими самими неякісними деталями і поганою збіркою. У результаті елементи всередині зарядки нагріваються сильніше, ніж повинні.

Крім того, нагрівання зарядного пристрою також можуть спричинити пошкодження кабелю або блоку живлення. Важливо час від часу перевіряти їхню цілісність, а потім вчасно замінювати ЗП на новий.

Причиною сильного нагрівання зарядки може стати і несправна розетка. Необхідно перевірити, як у ній поводяться інші гаджети. Якщо і вони під час роботи сильно нагріваються, включно з кабелями і вилкою, то розетка може потребувати ремонту.

Чим небезпечне сильне нагрівання зарядного пристрою смартфона?

Сильне підвищення температури зарядки має прямий вплив на її деталі. У кращому разі власник відбудеться зламаним ЗП, який вийде з ладу через перегрів і перестане заряджати. Крім того, нагрівання може торкнутися і самого смартфона – в результаті його батарея почне деградувати швидше, а значить, її потрібно буде замінити раніше.

Нерідко наслідки нагрівання виявляються більш важкими. Під високими температурами корпус зарядки може оплавитися, а плата зарядного пристрою пошкодитися і призвести до короткого замикання. Не виключений ризик загоряння або вибуху.

Як не допустити сильного нагрівання зарядного пристрою смартфона?

Щоб виключити ймовірність пожежі через проблемну зарядку, необхідно перевіряти її стан. За перших ознак сильного підвищення температури смартфон потрібно відключити від мережі, а саму зарядку замінити на нову. Крім цього необхідно дотримуватися інших простих правил: