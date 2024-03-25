Розкрито користь функції пари в сучасних пральних машинах

Одна з новітніх функцій у пральній машині – пароутворення. Але чи є сенс за неї переплачувати?

Пароутворення в пральній машині являє собою наступне. Після активації цієї функції вода спочатку нагрівається до певної температури, а потім вона перетворюється на пару, яка проникає в барабан з одягом.

Виробники заявляють, що волога пара допомагає усунути запахи, розгладити складки, знищити бактерії. Але як насправді?

У обробки парою дійсно є переваги. Щоправда, наприклад, запахи ця функція навряд чи прибере. Що стосується знищення бактерій, то за температури до 30 градусів за Цельсієм гинуть тільки 10% мікроорганізмів. Знищуються шкідливі бактерії за температури води або пари не менше 60 градусів за Цельсієм. Відповідно, у пральних машинах без парогенератора ви білизну взагалі не продезінфікуєте, а в моделях із парогенератором тривалість прання буде занадто невеликою.

Нарешті, розгладження складок за допомогою пари в пральній машині теж має мало сенсу. Адже зробити це можна і за допомогою праски з тією ж функцією. Проте пара полегшує прання білизни, яка сильно забруднилася.

Виходить, що функція пароутворення дає не так багато переваг, як вказують виробники пральних машин.