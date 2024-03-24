Німецький фотограф впіймав на камеру дивний об’єкт біля місяця

Під час останньої зйомки Місяця відомий німецький астрофотограф Себастьян Вольтмер зняв непізнаний літальний об’єкт (НЛО) над поверхнею супутника і не зміг запропонувати жодної логічної версії про походження загадкового артефакту на зображенні. Про це повідомляє видання Daily Star.

За словами Вольтмера, НЛО пролетіло перед об’єктивом швидко і при цьому вивергало яскраве світіння. Оскільки загадковий об’єкт рухався з великою швидкістю, на знімку його видно погано. Незважаючи на це, зображення дає зрозуміти, що НЛО має форму трикутника, конуса або піраміди.

Спочатку Вольтмер припустив, що на його фото потрапив супутник або МКС. Пізніше цю версію було відкинуто, оскільки зазвичай ні те, ні інше не пролітає повз Місяць настільки швидко.

Джерело: Dr Sebastian Votim

Було також висунуто версію метеора, але і її відкинули, оскільки в об’єкта був відсутній характерний атрибут – так званий хвіст. Під сумнів ставить цю версію і швидкість переміщення НЛО. Крім того, Міжнародна метеорна організація не має у своєму розпорядженні жодних записів про жодну з зірок, що падали, на момент зйомок Вольтмера.

“Вольтмер також виключає наявність мух або пилу поруч з об’єктивом і вважає, що, судячи з фокусу, об’єкт мав перебувати на відстані понад 500 метрів. Якщо бути точнішим, фотограф вважає, що НЛО пролітало повз Землю на висоті від 100 до 200 км”, – пише Daily Star.

Найімовірніше, що астрофотограф упіймав в об’єктив якесь космічне сміття. Однак його в цій версії бентежить відсутність інших повідомлень від спостерігачів за нічним небом.