Xiaomi випустила годинник з підтримкою GPT: ціна дуже доступна

Смарт-годинник називається Black Shark GT3. У нього кілька цікавих опцій, одна з них – підтримка ШІ-помічника Shark GPT.

За даними Gizmochina, переносний пристрій оснащений 1,96-дюймовим дисплеєм, злегка зігнутим посередині, як у Oppo Watch 4 Pro. AMOLED-екран має роздільну здатність 410×502 пікселів, частоту оновлення 60 Гц і пікову яскравість 600 ніт.

Металевий корпус зроблений із цинкового сплаву. Ремінець можна вибрати. Крім силіконового, є шкіряний варіант.

Чорний і сріблястий кольори корпусу джерело: gizmochina.com

Девайс отримав акумулятор ємністю 250 мАг, який може пропрацювати 10 днів на одному заряді. Гаджет також підтримує виклики через Bluetooth і використовує ENC (шумопоглинання навколишнього середовища) для більш якісного зв’язку.

На борту понад 100 режимів тренувань, включно з їздою на велосипеді, ходьбою, спринт, HIIT і CrossFit. Заявлено захист від води і пилу за стандартом IP68. Тобто смарт-годинник практично водонепроникний на глибині до 1,5 м.

Black Shark GT3 продаються на AliExpress за 1500 гривень.