В Японії фермери фарбують корів у смужки: для чого

Фермери в префектурі Ямагата в Японії розфарбовують велику рогату худобу смужками, схожими на зебру, щоб відлякати комах, які сосуть кров, і мух. Експеримент дає результати, наголошується в повідомленні: пофарбовані корови демонструють менше ознак стресу, ніж їхні нефарбовані родичі.

Японська чорна – одна з чотирьох порід корів, що використовуються в країні висхідного Сонця для виробництва високоякісної яловичини вагю. М’ясо цих корів вирізняється високою якістю, але самі тварини зазнають нападів комах-кровососів. При цьому стрес настільки великий, що фермери повідомляють про зниження темпів відтворення в стадах.

Місцеві фермери в префектурі Ямагата знайшли незвичайне рішення для цієї проблеми. Вони використовували аерозольну фарбу або білила, щоб додати білі смуги чорним коровам, надавши їм вигляду зебри. Уперше технологію випробували три роки тому і відтоді вона завоювала популярність.

Джерело: journals.plos.org

Японські дослідники раніше спостерігали за розфарбованою і нефарбованою худобою на сільськогосподарських угіддях і відзначали зміни в поведінці. Наприклад, вони дивилися, як часто тварини махали хвостами, щоб відлякати комах, трясли головою або тупали копитами.

Аналіз показав, що в той час як нефарбовані корови демонстрували таку поведінку до 16 разів на хвилину, у пофарбованих тварин це число скоротилося до п’яти. Ця практика може здатися традицією, якої люди дотримуються без будь-яких наукових доказів. У дослідженні вчені тільки повідомляють про незвичайний спосіб боротьби зі шкідниками, але не пояснюють, чому смугасті поверхні нецікаві для мух і оводів Можливо, майбутні дослідження розкриють цю таємницю.