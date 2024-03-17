Смартфон на Android можна буде знайти навіть у вимкненому стані

Пошук загубленого або вкраденого смартфона під управлінням ОС Android – одне з найскладніших занять, особливо коли пристрій вимкнено. На жаль, система пошуку Google Find My Device не справляється в таких ситуаціях, однак, інженери компанії вже готують рішення. В Android 15 з’явиться новий API-інтерфейс Powered Off Finding, який дасть змогу знаходити навіть вимкнені смартфони.

У бета-версії Android 15 для розробників з’явився API, який може допомогти в пошуку пристроїв у вимкненому стані. По суті, ОС продовжує працювати, зберігаючи попередньо розраховані маяки Bluetooth у пам’яті контролера Bluetooth.

Працюватиме ця функція так само, як і “Локатор” в iOS – смартфон після вимкнення або переведення в авіарежим продовжить надсилати в мережу Google Find My Device координати свого місця розташування через найближчі пристрої.

Спочатку передбачалося, що ця функція стане кілер-фічею Pixel 9, але інсайдери з Android Police стверджують, що її отримають усі смартфони після оновлення до Android 15.