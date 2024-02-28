Українські батьки можуть не боятися: розвіяно міф про шкоду соціальних мереж для дітей

Політики вважають, що соціальні мережі шкодять здоров’ю дітей. Однак учені з цим не згодні.

Який найефективніший спосіб захистити психічне здоров’я наших дітей? Протягом двох останніх десятиліть вважається, що це заборона соцмереж. Проте найкращі наукові дані, які ми маємо в своєму розпорядженні на цей момент, не підтверджують цього.

Важливо розуміти, що соціальні мережі мають і позитивний вплив на дітей та підлітків. Молодь сьогодні користується ними, щоб спілкуватися один з одним або ділитися своїми хобі. А коли відбуваються трагедії, то вони можуть отримати в Мережі підтримку.

Дані глобального дослідження психічного здоров’я, зібрані в 168 країнах за 18 років, свідчать, що немає жодного причинно-наслідкового зв’язку між появою Інтернету і благополуччям молодих людей. Загалом 99,6% благополуччя дітей зовсім не залежить від того, яку кількість часу вони проводять за гаджетами.

Існує також дуже мало переконливих доказів того, що соцмережі спричиняють проблеми з психічним здоров’ям у дітей.