Всупереч побоюванням Заходу: Іран розпочав запуск трьох нових супутників

Іранське космічне агентство повідомило про виведення на низьку навколоземну орбіту трьох нових супутників.

Апарати були запущені на ракеті-носії Simorgh власної іранської розробки. Корисне навантаження носія складалося з двох телекомунікаційних кубсатів Keihan 2 і Hatef 1, а також одного дослідницького супутника Mehda, який використовується для аналізу технічних можливостей Simorgh для розгортання супутників різного призначення на різних орбітах.

Повідомляється, що іранські супутники розміщені на орбітах від 450 до 1110 км над Землею.

У зв’язку із запуском цих супутників про “побоювання” поспішили заявити Німеччина, Велика Британія і Франція. Ці держави вважають, що Іран займається не наукою, а програмою розгортання міжконтинентальних балістичних ракет.

У січні Іран уже запускав супутники. Апарат серії Soraya був запущений на орбіту 20 січня.