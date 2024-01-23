В WhatsApp можна буде передавати файли без інтернетну

Дослідники функціоналу в месенджері WhatsApp знайшли згадку нової функції для Android-версії сервісу. У бета-версії 2.24.2.20 з’явилася функція обміну даними з контактами, що знаходяться поблизу.

Ця функція аналогічна AirDrop в пристроях Apple і Quick Share – спільній розробці Google і Samsung. Для обміну даними не доведеться підключатися до інтернету, причому йдеться саме про подібну можливість у месенджері, що спрощує такий обмін файлами, навіть якщо його з якихось причин не підтримує смартфон.

Як сказано в описі функції, для активування “моста” між пристроями і створення запиту на обмін файлами досить струснути смартфони. Максимальний обсяг файлу, який можна передати в рамках однієї сесії, – 2 ГБ.

Коли ця функція буде у WhatsApp реалізована, поки невідомо.