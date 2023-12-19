Resident Evil 4 Remake працює просто жахливо на iPhone 15 Pro

Блогер провів тести ААА-тайтла, і порівняв продуктивність iPhone і iPad.

Ще на презентації iPhone 15 Pro компанія Apple заявила, що ці пристрої можуть похвалитися високою продуктивністю в іграх ААА-класу. Однак недавні тести Resident Evil 4 Remake показали погані результати на iPhone. Цікаво, що iPad Pro на базі чипі M2 впорався набагато краще.

MrMacRight провів тести продуктивності, порівнюючи iPhone 15 Pro, iPad Pro M1 і iPad Pro M2. Як видно, iPhone 15 Pro насилу зміг вивезти гру з роздільною здатністю 1560×720 пікселів з увімкненою технологією підвищення різкості MetalFX. Смартфон навіть не видав стабільні 30 кадрів за секунду в багатьох сценах. У середньому fps падав до 20 кадрів за секунду, а графіка починала сильно пригальмовувати.

На відміну від успішної адаптації Resident Evil Village для iPhone, версія Resident Evil 4 Remake для iOS не пропонує жодних налаштувань і використовує пресет. Примітно, що довгоочікувана функція трасування променів, яку спочатку форсила Apple, відсутня.

На iPad Pro з чипом M2 продуктивність була просто чудовою. На планшетах гра йде у вищій роздільній здатності і з більш стабільною частотою кадрів.