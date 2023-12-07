Як вибрати найкращий кабель для iPhone 14?

І хоч iPhone15 уже перейшли на USB-C, користувачі можуть опинитися в ситуації, коли їм доведеться використовувати старі пристрої Apple, такі як iPhone, iPad або Magic Mouse, які ще досі вимагають кабелю Lightning. У той час як кабель, що поставляється в коробці з iPhone, відомий своєю короткою довжиною та обмеженим терміном служби, виробники сторонніх фірм, такі як Anker і Nomad, запропонували надійні альтернативи, створивши кабелі, які перевершують за довговічністю та продуктивністю оригінальні кабелі Apple.

Одним із ключових факторів для вибору є довжина кабелю, оскільки кабелі Lightning представлені в діапазоні від 20 сантиметрів до 3-х метрів. Вибір між коротким або довгим кабелем залежить від конкретних випадків використання. Для тих, хто часто заряджає свої телефони під час водіння, короткий кабель може запобігти безладу, тоді як користувачі, яким потрібно заряджати телефони на відстані або під час гри в мобільні ігри, можуть віддати перевагу більш довгому варіанту.

Ще одним важливим аспектом є тип підключення. Залежно від того, куди буде підключений кінець кабелю Lightning, користувачам знадобиться або USB-A роз’єм, або USB-C. Роз’єм USB-A є більш старим, але досі досить поширеним. Більш маленький та потужний роз’єм USB-C став стандартом на нових пристроях, пропонуючи швидшу зарядку та можливості передачі даних. Важливо переконатися у сумісності з блоком заряджання, особливо враховуючи, що Apple більше не включає зарядний блок до нових iPhone.

Для тих, хто надає перевагу швидкій зарядці, важливо вибрати кабель на айфон 14, який підтримує швидку зарядку — з потужністю 20 Вт або більше. Ця функція дозволяє швидко заряджати телефон, коли час відіграє роль. Однак важливо підібрати кабель із зарядним блоком або портативним акумулятором, який підтримує швидку зарядку.

Ще одним важливим аспектом є матеріал виготовлення. Стандартні кабелі Lightning від Apple обтягнуті гумою, яка зазнає пошкоджень при згинанні та загальному зносі. Плетені нейлонові кабелі зазвичай міцніші, особливо проти вигинів, хоча їх вартість може бути трохи вищою.

Сертифікація MFI (Made for iPhone/iPad) є ключовим фактором для забезпечення відповідності кабелю стандартам Apple та безпечної зарядної продуктивності для пристроїв Apple. Рекомендується уникати кабелів без сертифікації MFI, оскільки вони можуть пошкодити пристрої або перегрітися під час заряджання.

Нарешті, форма роз’єму є важливим моментом, надаючи вибір між прямим або кутовим роз’ємом. У той час як більшість користувачів звикли до прямого роз’єму, кабелі з кутовим роз’ємом можуть витримувати більше навантажень і забезпечувати більш зручний хват під час заряджання, оскільки нижня частина роз’єму не стирчатиме вниз і не заважатиме долоні.