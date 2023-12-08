Каких специалистов 20 на одно место, а кого с руками оторвут: рынок труда в Украине на конец года

Впервые с начала 2023 года на рынке труда в Украине наблюдается заметное усиление конкуренции. Несмотря на устойчивый спрос на медицинских работников и квалифицированных рабочих, в ноябре количество вакансий уменьшилось на 3%. Ожидается, что эта тенденция может измениться после Нового года.

Комплексное исследование, проведенное одним из крупнейших кадровых порталов, показало, что возможности для трудоустройства в Украине есть, но распределение этих возможностей варьируется в зависимости от географического расположения. По сравнению с довоенным периодом, в западных регионах страны наблюдается значительное увеличение количества рабочих мест:

Закарпатье – на 180%.

Ивано-Франковская область показала рост на 167%.

В Хмельницкой области рост составил 147%.

Черновицкая область – 142%.

Во Львовской области рынок труда расширился на 138%.

В противовес этому, ноябрь принес интересное развитие в приграничных и прифронтовых регионах. Несмотря на общее сокращение количества вакансий по всей стране, в этих регионах фактически наблюдался рост возможностей для трудоустройства. В частности, в Черниговской области количество вакансий выросло на 3%, в Николаевской – на 2%, а в Запорожской – на 1%.

ІТ-сектор в Украине сейчас сталкивается с самым высоким уровнем конкуренции за рабочие места, что превышает средние показатели в 20 раз. В то же время, по оценкам экспертов, сектор характеризуется нестабильностью, колебания количества заявок на определенные вакансии могут достигать 30% ежемесячно.

При этом самыми сложными для закрытия вакансий остаются рабочие и медицинские специальности. Такие профессии, как врач-эндоскопист, эндокринолог, гастроэнтеролог, горняк, фрезеровщик, гирудотерапевт (специалист по лечению пиявками), оператор штамповочной машины, мастер производственного обучения получают меньше всего откликов, что свидетельствует о разрыве между спросом и имеющимися квалифицированными специалистами в этих сферах.