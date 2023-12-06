На 3 гривны дешевле: “Нафтогаз” прояснил ситуацию вокруг “специального” тарифа

Недавние сообщения о том, что некоторые граждане Украины могут получить доступ к газу по значительно сниженной цене – всего 4 гривны за кубометр, были развенчаны как мошенническая схема. Нафтогаз, ведущая газовая компания Украины, подтвердила, что эти заявления являются ложными и никакого “социального тарифа” не существует.

В официальном заявлении “Нафтогаз” объяснил, что единственными законными ценами на газ для всех категорий населения являются те, что опубликованы на официальных ресурсах компаний группы “Нафтогаз”. Это заявление появилось на фоне предыдущих сообщений о том, что Украина стремится реформировать свою систему теплоснабжения.

“Социальный тариф” – фейк

Слухи о “социальном тарифе” имели целью предложить сниженную цену на газ в размере 4 грн за кубометр для определенных групп населения, таких как семьи военнослужащих, пенсионеры, многодетные семьи и домохозяйства с низкими доходами. Однако Нафтогаз категорически опроверг эти заявления, подчеркнув, что информация является недостоверной и является частью схемы, направленной на незаконное получение персональной и банковской информации от потребителей. Компания планирует сообщить об этой мошеннической деятельности правоохранительные органы для проведения расследования.

Нафтогаз призывает потребителей быть осмотрительными, обращать внимание на источники такой информации, не переходить по сомнительным ссылкам, а главное – воздержаться от передачи своих персональных данных посторонним лицам.

Тариф только один

Фактический тариф, установленный НАК “Нафтогаз Украины”, составляет 7,96 грн за кубометр. Этот тариф применяется равномерно ко всем потребителям, что охватывает примерно 98% всех домохозяйств, которые пользуются газом в стране. Заявление компании является четким напоминанием общественности о необходимости быть бдительными относительно мошеннических схем и полагаться только на официальные сообщения для получения информации о тарифах на коммунальные услуги.