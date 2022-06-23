Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 23 июня

Cегодня, 23 июня, убывающая Луна переходит из созвездия Овна в Тельца. Переход от одного знака к другому сулит неясность и перемены.





♈ Овен

Наш разум может придумать столько сценариев, сколько существует реальностей. Но это не значит, что какая-то из них плоха и неправильна. Ловите удачу за хвост и выберите сою истинную вероятность событий.

Космический совет: добейтесь ясности.

♉ Телец

Бывают хорошие и плохие дни, и иногда кажется, что плохих дней больше, чем хороших. Но, пусть даже вы находитесь в глубокой депрессии, впереди вас ждет что-то большое и светлое.

Космический совет: в конце туннеля вас ждет свет.

♊ Близнецы

Рост потребует от вас отказаться от старого образа жизни и выкинуть в окно все своды правил, к которым вы так привыкли. Убывающая луна дает вам возможность высвободить то, что больше не соответствует вашему статусу.

Космический совет: вы на пути к настоящей свободе.

♋ Рак

Неважно, что говорят другие люди. Ваши чувства верны и обоснованы. Открыто и честно поговорите с самим собой о вещах, которые действительно важны для вас.

Космический совет: отпустите то, что вас тревожит.

♌ Лев

По мере того, как мы растем, наши убеждения меняются вместе с нами. Это не хорошо и не плохо. Вы меняетесь, и окружающий вас мир также не статичен.

Космический совет: пришло время переоценки отношений.

♍ Дева

Вы отказываетесь просить о поддержке, а затем обвиняете других людей в том, что они вас игнорируют. Сделайте себе одолжение и сломайте шаблон. Начните с признания того, что вы уязвимы.

Космический совет: вам нужна поддержка.

♎ Весы

Ваша чаша опустошена. Значит, надо ее наполнить. Посмотрите кино, сходите в музей, пообщайтес с питомцем или отправьтесь на природу.

Космический совет: наполните свой внутренний мир.

♏ Скорпион

Чтож, как бы вы ни откладывали свои дела, они вас настигнут. Засучите рукава и сделайте наконец-то ту грязную работу, которую, как вы считаете, делать недостойно.

Космический совет: проявите себя.

♐ Стрелец

Эта глава вашей жизни посвящена проявлению энергии для долгосрочных планов. Звезды говорят, что вы приближаетесь к важной вехе.

Космический совет: думайте на несколько шагов вперед.

♑ Козерог

Путь к самоисцелению редко бывает ровным. Он состоит из разных дней: хороших, плохих и откровенно безобразных. Иногда, чтобы срастить кость правильно, ее для этого нужно сломать.

Космический совет: примите обстоятельства такими, какие они есть.

♒ Водолей

Вы думаете, что жизнь начинает терять смысл. Но именно значение, которое мы придаем окружению, влияет на нас. Перестаньте смотреть на настоящее через призму прошлого. Проявите любопытство к тому, что вас окружает в настоящий момент.

Космический совет: ищите себя.

♊ Рыбы

Это один из тех дней, когда все кажется триггером. Вы хотите отвлечься от суеты и шума, но не знаете, как. Звезды советуют начать с создания личных границ.

Космический совет: абстрагируйтесь.