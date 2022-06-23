Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 23 июня
Cегодня, 23 июня, убывающая Луна переходит из созвездия Овна в Тельца. Переход от одного знака к другому сулит неясность и перемены.
♈ Овен
Наш разум может придумать столько сценариев, сколько существует реальностей. Но это не значит, что какая-то из них плоха и неправильна. Ловите удачу за хвост и выберите сою истинную вероятность событий.
Космический совет: добейтесь ясности.
♉ Телец
Бывают хорошие и плохие дни, и иногда кажется, что плохих дней больше, чем хороших. Но, пусть даже вы находитесь в глубокой депрессии, впереди вас ждет что-то большое и светлое.
Космический совет: в конце туннеля вас ждет свет.
♊ Близнецы
Рост потребует от вас отказаться от старого образа жизни и выкинуть в окно все своды правил, к которым вы так привыкли. Убывающая луна дает вам возможность высвободить то, что больше не соответствует вашему статусу.
Космический совет: вы на пути к настоящей свободе.
♋ Рак
Неважно, что говорят другие люди. Ваши чувства верны и обоснованы. Открыто и честно поговорите с самим собой о вещах, которые действительно важны для вас.
Космический совет: отпустите то, что вас тревожит.
♌ Лев
По мере того, как мы растем, наши убеждения меняются вместе с нами. Это не хорошо и не плохо. Вы меняетесь, и окружающий вас мир также не статичен.
Космический совет: пришло время переоценки отношений.
♍ Дева
Вы отказываетесь просить о поддержке, а затем обвиняете других людей в том, что они вас игнорируют. Сделайте себе одолжение и сломайте шаблон. Начните с признания того, что вы уязвимы.
Космический совет: вам нужна поддержка.
♎ Весы
Ваша чаша опустошена. Значит, надо ее наполнить. Посмотрите кино, сходите в музей, пообщайтес с питомцем или отправьтесь на природу.
Космический совет: наполните свой внутренний мир.
♏ Скорпион
Чтож, как бы вы ни откладывали свои дела, они вас настигнут. Засучите рукава и сделайте наконец-то ту грязную работу, которую, как вы считаете, делать недостойно.
Космический совет: проявите себя.
♐ Стрелец
Эта глава вашей жизни посвящена проявлению энергии для долгосрочных планов. Звезды говорят, что вы приближаетесь к важной вехе.
Космический совет: думайте на несколько шагов вперед.
♑ Козерог
Путь к самоисцелению редко бывает ровным. Он состоит из разных дней: хороших, плохих и откровенно безобразных. Иногда, чтобы срастить кость правильно, ее для этого нужно сломать.
Космический совет: примите обстоятельства такими, какие они есть.
♒ Водолей
Вы думаете, что жизнь начинает терять смысл. Но именно значение, которое мы придаем окружению, влияет на нас. Перестаньте смотреть на настоящее через призму прошлого. Проявите любопытство к тому, что вас окружает в настоящий момент.
Космический совет: ищите себя.
♊ Рыбы
Это один из тех дней, когда все кажется триггером. Вы хотите отвлечься от суеты и шума, но не знаете, как. Звезды советуют начать с создания личных границ.
Космический совет: абстрагируйтесь.