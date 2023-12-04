Что такое IP видеонаблюдение?

Технологии стремительно развиваются. Не исключением стали и системы видеонаблюдения, которые за несколько лет стали более современными и эффективными. И такому развитию поспособствовало появление IP видеонаблюдения. Теперь камеры способны не просто «видеть», а и анализировать все происходящее на объекте.

Могут самостоятельно определять движение, узнавать людей, номерные знаки и т.д. Вместе со специалистами компании Dahua попробуем разобраться в особенностях и других нюансах IP видеонаблюдения.

Тонкости и особенности работы IP видеонаблюдения

Цифровые системы видеонаблюдения являются более современным решением, если сравнивать с аналоговым оборудованием. Работают камеры по следующему принципу: оборудование принимает сигнал видео и аудио, после чего происходит сжатие данных, передача на приемник, после чего пользователь полноценно может увидеть картинку происходящего. Важно то, что просматривать можно не только непосредственно на объекте через монитор, но и онлайн, используя планшет или смартфон.

Это компьютер небольшого размера, который обладает сетевым адресом, сервером и интегрированным сетевым интерфейсом. Благодаря таким особенностям видео, отснятое камерой видеонаблюдения IP доступно совершенно везде. По аналогичному принципу с аналоговым оборудованием, объектив камер фокусирует изображение на матрице. И уже она преобразовывается в электрический сигнал.

Вся информация из матрицы передается на процессор, который обеспечивает обработку яркости, цвета и других параметров изображения. В результате пользователь видеть картинку высокого качества в цвете. После обработки картинки проходит передача на кодек, где происходит сжатие.

Если проводить сравнение с аналоговым оборудованием, то в IP видеонаблюдении предусмотрен личный адрес. Это необходимо для синхронизации с другим сетевым оборудованием, что обеспечивает специальное программное обеспечение или специальная команда. Если не будет статического IP адреса, тогда гарантировать совместную работу и доступ онлайн – невозможен.

Что входит в систему IP видеонаблюдения?

Чтобы система наблюдения была стабильной и эффективно при работе, иногда недостаточно только камеры, нужно и дополнительное оборудование:

компьютер, регистратор или облачное хранилище – необходимо для обеспечения хранения всей информации, которая была отснята камерой;

маршрутизатор или коммутатор – это обеспечивает подключение ряда сетевых устройств, а также обеспечивает доступ к интернету;

РоЕ-коммутатор, регистратор или адаптер – с помощью такого оборудования передача информации и питание оборудование проводится при помощи единого кабеля.

Например, когда вы хотите подключить IP видеонаблюдение к компьютеру, тогда будет достаточно использовать классический LAN кабель, если речь идет всего об одной камере. Но когда нужно подключить несколько камер, в данном случае применяется коммутатор, к которому присваивается определенный адрес.

Что умеет IP видеонаблюдение?

Если сравнивать с классическими аналоговыми камерами видеонаблюдения, то возможности IP видеонаблюдения значительно шире:

с помощью кабеля «витая пара» можно обеспечивать масштабируемость системы;

современное оборудование обеспечивает более детализированную и четкую картинку;

технологии WDR, BLC, HLC, EIS, DIS, DNR способны существенно повысить качество изображений;

фактически исключены помехи – вы получаете цифровое качество изображения, что повышает качество съемки;

шифрование и кодирование будет способствовать существенному повышению безопасности съемки;

высокая скорость записи – до 50 кадров в секунду, что позволяет снимать даже скоростные предметы;

возможность удаленного контроля за всем происходящим и push-уведомления при нештатных ситуациях.

Это все только небольшая часть преимуществ, которые получает покупатель, выбирая для себя IP видеонаблюдение. Отдавайте предпочтение только продукции известных брендов, что будет гарантировать высокую надежность и эффективность.