Hardnews

Samsung придумала нову назву для Galaxy S24 Ultra

27.11.2023
Samsung Galaxy S24 Ultra

Південнокорейський бренд зареєстрував торговий знак AI Phone для всієї серії Galaxy S24.

Портал The Elec поділився ексклюзивною інформацією, згідно з якою компанія Samsung отримала права на використання назв AI Phone і AI Smartphone для пристроїв серії Galaxy S24.

Інсайдери впевнені, що такий крок бренду пов’язаний із планами щодо запуску власного ШІ Galaxy AI, який буде вбудовано в майбутні флагмани.

За останні кілька місяців компанія також подала заявку на реєстрацію товарних знаків для додаткових категорій продуктів, включно з AR-окулярами і смарт-кільцями.

Поки не до кінця зрозуміло, як саме Samsung використовуватиме штучний інтелект у смартфонах серії Galaxy S24, але, безумовно, це стане найбільш обговорюваним словом презентації. Найімовірніше, компанія прокачає можливість голосового асистента Bixby, додасть більше можливостей обробки фото і функцію генерації зображень за текстовими запитами.

Очікується, що Samsung представить серію Galaxy S24, до якої увійдуть Galaxy S24, Galaxy S24+ і Galaxy S24 Ultra, вже 17 січня 2024 року.

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27.11.2023
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