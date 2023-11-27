Samsung придумала нову назву для Galaxy S24 Ultra

Південнокорейський бренд зареєстрував торговий знак AI Phone для всієї серії Galaxy S24.

Портал The Elec поділився ексклюзивною інформацією, згідно з якою компанія Samsung отримала права на використання назв AI Phone і AI Smartphone для пристроїв серії Galaxy S24.

Інсайдери впевнені, що такий крок бренду пов’язаний із планами щодо запуску власного ШІ Galaxy AI, який буде вбудовано в майбутні флагмани.

За останні кілька місяців компанія також подала заявку на реєстрацію товарних знаків для додаткових категорій продуктів, включно з AR-окулярами і смарт-кільцями.

Поки не до кінця зрозуміло, як саме Samsung використовуватиме штучний інтелект у смартфонах серії Galaxy S24, але, безумовно, це стане найбільш обговорюваним словом презентації. Найімовірніше, компанія прокачає можливість голосового асистента Bixby, додасть більше можливостей обробки фото і функцію генерації зображень за текстовими запитами.

Очікується, що Samsung представить серію Galaxy S24, до якої увійдуть Galaxy S24, Galaxy S24+ і Galaxy S24 Ultra, вже 17 січня 2024 року.