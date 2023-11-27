Залишилося 2 дні: Данило Гетманцев підтвердив цей розвиток подій

Верховна Рада прийняв важливе рішення щодо податкового законодавства. Депутати відмовився перешкоджати просуванню законопроекту № 10016-д, який покликаний частково відновити податкові перевірки.

Данило Гетманцев, який очолює Комітет Верховної Ради з питань податкової політики, підтвердив цей розвиток подій, зазначивши, що перевірки, зосереджені на підприємствах з високим рівнем ризику, мають відновитися через 2 дні, тобто з 1 грудня 2023 року. Цей крок очікує на офіційне затвердження Президентом.

9 листопада було зроблено важливий законодавчий крок, коли Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок”. Цей закон визначає конкретні критерії для підприємств, які підлягатимуть відновленим перевіркам. Ці критерії стосуються підприємств, які займаються виробництвом підакцизних товарів, гральним сектором, фінансовими послугами, а також тих, хто у 2021 фінансовому році мав певні фінансові схеми. До них належать: перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською вдвічі, сплата податку на прибуток та податку на додану вартість нижче 50% від середньогалузевого показника, річний дохід понад 10 мільйонів гривень, а витрати – понад 75% від загального річного доходу.

Однак закон передбачає винятки для певних суб’єктів господарювання. Малий бізнес, що класифікується як ФОП (фізичні особи-підприємці) першої та другої груп, а також бізнес, що працює на територіях, які постраждали від військового конфлікту або перебувають під тимчасовою окупацією, не підлягають відновленим процесам аудиту.