В дію вступають нові правила для ВПО: за які покупки виплати відмінять автоматично

З 1 січня 2024 року Україна оновлює політику фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Ключові зміни включають

Скасування виплат для ВПО, які здійснили значні фінансові інвестиції або покупки, як зазначено в Постанові Міністерства соціальної політики № 709 від 11 липня 2023 року. Це стосується тих, хто:

Придбали нерухомість (квартиру, будинок, земельну ділянку) вартістю понад 100 000 гривень, за винятком житла, що фінансується державою або місцевими бюджетами.

Придбали новий транспортний засіб, якому не більше п’яти років, за винятком автомобілів, наданих волонтерами для Збройних сил України.

Власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на неконфліктних або неокупованих територіях.

Придбали іноземної валюти або банківських металів на суму понад 100 000 гривень, за винятком коштів, отриманих від благодійних фондів або за конкретні послуги (медичні, соціальні, освітні).

Тримають на банківських депозитах понад 100 000 гривень.

Процес верифікації

ВПО перевірятимуться через державні реєстри. Якщо право на допомогу припиняється, вони будуть повідомлені про це електронною поштою, телефоном або через Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Нові положення щодо повернення ВПО:

ВПО, які перебували за кордоном, можуть звернутися за виплатами через 15 робочих днів після повернення в Україну.

Ті, хто повернувся після 1 серпня 2023 року і втратив допомогу через тривале перебування за кордоном, можуть повторно звернутися через 15 робочих днів після повернення, отримавши виплати за півроку.

ВПО, які були змушені евакуюватися після 1 серпня 2023 року (наприклад, через підрив Каховської ГЕС), мають право на додаткові шість місяців допомоги.