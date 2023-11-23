Только на 4 месяца: еще одной категорий украинцев хотят дать разрешение на выезд

Из-за продолжающейся полномасштабной войны с Россией мужчинам в возрасте 18-60 лет вообще запрещено выезжать из Украины. Однако существует предложение предоставить разрешение на выезд для определенных категорий студентов – инициатива, выдвинутая президентом Владимиром Зеленским, который поручил Министерству образования проработать этот вопрос.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий предоставил дополнительную информацию об этом предложении. Разрешение на выезд из Украины могут получить мужчины в возрасте 18-22 лет, с главным условием, что они находятся за границей исключительно с целью продолжения обучения.

Сейчас идет дискуссия о возможности разрешить пересечение границы исключительно для программ обмена студентами между украинскими и западными университетами.

Винницкий также отметил, что разрешение на выезд будет иметь ограниченный срок действия, что потенциально позволит студентам учиться за рубежом только один семестр. Это даст им возможность получить международный академический опыт во время обучения на бакалавриате.

Он заявил: “Тем более, что многие наши университеты-партнеры сейчас открыли свои двери для украинских студентов, выражая большую заинтересованность в том, чтобы наши студенты учились за рубежом в течение семестра”

Важно отметить, что окончательное решение о возможности студентов выезжать из Украины еще не принято. Власти изучают различные варианты предоставления такого права студентам.

Кроме того, Михаил Винницкий отметил, что студенты, которые учатся в украинских вузах, но проживают за рубежом, больше не будут получать стипендии. Эта мера имеет целью направить средства на поддержку студентов, которые решили остаться в стране и внести свой вклад в ее развитие. Академические стипендии предназначены для поддержки тех, кто активно участвует в прогрессе Украины и образовательных начинаниях.