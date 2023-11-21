Спокойствия не будет: Глоба назвал знаки Зодиака, с которыми будет некомфортно в следующем году

Жизнь может быть сложной, и все знаки Зодиака, даже самые миролюбивые, могут испытывать раздражение. Как считает известный астролог Павел Глоба, в 2024 году рекомендуется избегать споров с некоторыми знаками Зодиака, в частности с Тельцом, Близнецами, Весами, Стрельцом и Девой, поскольку конфликты могут ничем хорошим не закончиться.

Весы, стремящиеся к гармонии, могут быть неожиданно прямолинейными в выражении своих мыслей, что может привести к непреднамеренному причинению вреда. В следующем году Весы могут решительно выступать против противоположных мнений, используя убедительные аргументы и, возможно, выявляя нечестность других людей. Ревность и зависть могут возникнуть и в личных отношениях.

Тельцы, обычно честные, могут быть прямолинейными до такой степени, что могут обидеть других. В 2024 году ожидается усиление их импульсивной и агрессивной стороны. Лучше не провоцировать Тельцов, особенно в гневе, поскольку их вспышки могут привести к обратному результату, снижая, а не завоевывая уважение.

Близнецы склонны избегать конфликтов, но могут быть убедительными в спорах, выставляя других некомпетентными. Они умеют выгодно подать себя и при этом подставить других. Небольшая провокация может легко вывести Близнецов из себя, поэтому лучше воздержаться от ненужных споров.

Стрельцы, которых обычно рекомендуется избегать в конфликтах, в 2024 году могут проявить вспыльчивость. Их гнев, хотя и кратковременный, может нанести длительный вред отношениям и повлиять на принятие решений. Распознавание и правильное реагирование на эти эмоциональные вспышки может помочь сохранить гармонию

Девам в 2024 году может не хватать чувства юмора, они могут относиться ко всему слишком серьезно, тщательно анализируя детали жизни. Их спокойствие может быть тревожным, а потребность в контроле – преобладающей. Девы часто негибкие в своих взглядах, упорно спорят. Чтобы избежать конфликтов, лучше тщательно обсудить с ними все вопросы.

В целом понимание этих зодиакальных особенностей поможет избежать возможных конфликтов и сохранить мирное взаимодействие в 2024 году.